Он оказался нормальным, – Андрей Хливнюк назвал единственного артиста из России, с которым дружит
Источник:"Рандеву с Яниной Соколовой"
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Артист заявил, что сейчас общается только с одним артистом из страны-агрессора, показавшим свою позицию.
После 24 февраля большинство российских артистов умалчивают о войне или открыто поддерживают преступные действия путинского режима. Хливнюк выделил одного музыканта, который "оказался нормальным".
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С каким русским артистом общается Хливнюк
После полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Хливнюк продолжил дружить с Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев).
Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все ясно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги, чтобы помочь вам,
– высказался Хливнюк.
Noize MC и война в Украине
- 9 марта, в свой день рождения, российский музыкант Noize MC выпустил песню под названием "Вуду". Ее артист исполнил на украинском языке.
- Артист не боялся открыто признавать, что Россия напала на Украину, осуждал путинский режим.
- 9 ноября в инстаграмме он иронически высказался об уходе российских войск из Херсона: "Не делаем поспешных выводов. Это тактическая перегруппировка. Жест доброй воли. Уход на более выгодные позиции. Отрицательное наступление. Только выиграли!".
- Похоже, артист уехал из России. Он активно гастролировал по Европе, а теперь находится в туре США.