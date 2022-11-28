Он оказался нормальным, – Андрей Хливнюк назвал единственного артиста из России, с которым дружит

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Артист заявил, что сейчас общается только с одним артистом из страны-агрессора, показавшим свою позицию.

После 24 февраля большинство российских артистов умалчивают о войне или открыто поддерживают преступные действия путинского режима. Хливнюк выделил одного музыканта, который "оказался нормальным".

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С каким русским артистом общается Хливнюк

После полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Хливнюк продолжил дружить с Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев).

Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все ясно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги, чтобы помочь вам,

– высказался Хливнюк.

Noize MC и война в Украине