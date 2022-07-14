Через суррогатное материнство: Хлои Кардашян станет мамой второй раз
Источник:People
Американская звезда Хлои Кардашян и ее бывший возлюбленный Тристан Томпсон во второй раз станут родителями. Пара осчастливит суррогатную мать, услугами которой воспользовались знаменитости.
Американская модель и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян совсем скоро станет мамой во второй раз. Она воспользовалась услугами суррогатного материнства.
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Хлои Кардашян станет мамой во второй раз
Модель ожидает ребенка с ноября, а его отцом является Тристан Томпсон, бывший бойфренд знаменитости. В настоящее время пара воспитывает дочь Тру.
Мы можем подтвердить, что у Тру будет брат или сестра, который были зачаты в ноябре. Хлои невероятно благодарна чрезвычайной суррогатной матери за такое прекрасное благословение,
– поделились представители звезд.
"Хлоя и Тристан не вместе и не общались с декабря, кроме вопросов совместного воспитания. Ребенок был зачат от суррогатной матери до того, как Хлое и общественности стало известно, что Тристан стал отцом ребенка от другого в декабре", – добавляют источники.
Хлои Кардашян с дочерью / Фото из инстаграмм звезды
Отношения Хлои Кардашян и Тристана Томпсона
- Светская львица начала встречаться с баскетболистом в 2016 году. Впоследствии она забеременела, но только на последнем месяце узнала о его изменах.
- Хлои Кардашян дала второй шанс бойфренду и простила его. Но потом снова узнала об измене – на этот раз с подругой Кайли Дженнер. Это было последней каплей в отношениях со спортсменом, поэтому пара разошлась.
- Звезда продолжала поддерживать связь с эксом: приглашала на праздники и давала встречаться с дочерью. Летом 2020 года стало известно, что они снова вместе. В сети даже появились слухи о помолвке – Хлои засветила на снимках роскошное кольцо.
- Кардашян признавалась, что хотела опять родить ребенка от своего бойфренда. Но летом 2021 года узнала о ночи, которую Томпсон провел с тремя другими женщинами и снова разошлась с ним.