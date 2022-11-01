Хлои Кардашян впервые показала фото сына, которого ей родила суррогатная мать

Американская модель и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян несколько месяцев назад стала второй мамой, но ничего не рассказывала об этом. На днях она показала первое фото малыша.

Лишь внутри лета стало известно, что звезда американских реалити-шоу Хлои Кардашян планирует во второй раз стать мамой. Но благодаря суррогатному материнству.

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Хлои Кардашян впервые показала сына

Несколько месяцев назад Хлоя Кардашян стала мамой сына. Она не рассказывала о другом материнстве в сети и не делилась никакими деталями с поклонниками. Лишь на Хэллоуин звезда показала фото малыша.

Хлои опубликовала фотографию своей дочери Тру, которая держит на руках маленького братика. Он одет в комбинезон, похожий на шерсть тигра. Так Кардашян превратила своих детей в персонажей одного из мультсериалов.

Звезда реалити-шоу не показала лицо мальчика, а сфотографировала его со спины. Также она еще не признается, как назвала сына.



Дочь Хлои Кардашян с братиком / Фото из инстаграма Кардашян



Первое фото сына Хлои / Фото из инстаграма звезды

Что известно о втором материнстве Хлои Кардашян