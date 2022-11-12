Даниэль Салем с собратьями зашел в освобожденный Херсон: как его встречали

Военный и ведущий Даниэль Салем вошел в Херсон вчера вместе с собратьями. Он показал и поведал, как их встречали люди.

11 ноября Вооруженные Силы Украины зашли в освобожденный от оккупантов Херсон. Там засветился и украинский ресторатор, а сейчас боец Даниэль Салем вместе с собратьями.

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Даниэль Салем в Херсоне

Военный опубликовал кадры из уволенного Херсона. Он сфотографировался на фоне въезда в город, где стеллу с названием выкрасили в цвета русского флага. Также Даниэль показал побратима, который был одним из первых, кто вошел в Херсон.



Салем с собратьями в Херсоне / Фото из инстаграма Даниэля Салема

Видео Даниэля Салема из освобожденного Херсона (ролик 18+)

В инстаграм-сториз потом Даниэль Салем опубликовал видео, как его встретили херсонцы. Он с защитниками остановился в одном из здешних домов, где украинцы накормили их вкусным ужином.



Как встретили Салема / Фото с инстаграм-сториз

Военный также показал разговор с собратьем. Он рассказал, что ему херсонцы подарили флаг с украинской символикой, который хранили во время оккупации. Но признался, что защитников целуют "до красных щек".



Подарок от местных для ВСУ / Фото с инстаграм-сториз

Видео Даниэля Салема засыпают комментариями с благодарностью. Это не только фаны ресторатора, но и украинские знаменитости, среди которых Позитив, Иракли Макацария, Максим Чмерковский, Андрей Джеджула, Тоня Матвиенко, Саша Чемеров, Тарас Цымбалюк.

Злата Огневич: "Спасибо всем героям Украины! Славным воинам";

Светлана Тарабарова: "Слезы на глазах. Спасибо";

Тина Кароль: "Ребята, вы герои и в истории государства навсегда! Пикап довез вас счастливо на место, в нем была женская магия защиты. Очень взволнована и счастлива!";