На концерте в Берлине: Тина Кароль показала разговор с Даниэлем Салемом из освобожденного Херсона

На днях Тина Кароль выступила в Берлине. Во время концерта она показала видео разговоры с Даниэлем Салемом и его собратьями, которые одни из первых вошли в освобожденный Херсон.

11 ноября Вооруженные Силы Украины вошли в освобожденный от оккупантов Херсон. В тот вечер там был и украинский ресторатор, а сейчас боец Даниэль Салем вместе с собратьями.

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Тина Кароль поговорила с Даниэлем Салемом

Перед концертом в Берлине Кароль пообщалась с Салемом. Во время разговора защитник поблагодарил артистку за помощь – машину для ВСУ. Также он рассказал, что с собратьями стал первым спецподразделением, которое вошло в Херсон.

Мы первое спецподразделение, которое заехало в Херсон. Мы поставили наш флаг,

– сказал Салем.

А во время концерта артистка позвонила по телефону военным, которые сейчас на передовой в Донецкой области: "Это о единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации! Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые сейчас находятся в Донецкой области, получили комплекты утепления от моего фонда. Слава нашим людям и нашим героям!".

Украинские звезды и освобожденный Херсон