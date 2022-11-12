Макс Барских отреагировал на освобождение его родного Херсона: "Спасибо каждому за мужество"

Украинский исполнитель, родом из Херсона, не смог остаться в стороне дня, когда уволили его родной город. Вечером он опубликовал видео, где благодарит херсонцев за их смелость, а ВСУ – за колоссальную работу и увольнение города.

11 ноября был по-настоящему исторический день, ведь Херсон был освобожден из оккупации России, которая длилась почти 9 месяцев. Люди продолжают праздновать посреди города, одевать на плечи украинские флаги и целовать бойцов Вооруженных сил Украины.

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Словами благодарности поделился и Макс Барских, который с начала войны внимательно следил за ситуацией в регионе.

Сегодня день хороших новостей. Я очень рад, что Херсон наконец-то вернулся домой, в центре висят флаги Украины. Благодарю каждого херсонца за вашу силу, мужество и веру. Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой. Я надеюсь, что скоро можно будет путешествовать в Херсон и надеюсь, что мы сможем устроить большой концерт, где мы увидимся с каждым из вас. Обнимаю и целую вас. Слава Украине!

– подчеркнул Барских.

Напомним, что днем ранее он публиковал видео из села Станислав, которое уволили 10 ноября с оккупации и когда-то проводил там съемки. Известно, что там находится знаменитый Херсонский гранд-каньон.

Отметим, что на увольнение своего родного города также реагировала певица Светлана Тарабарова. Она плакала и благодарила защитников за возвращение ее Родины в Украину.

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