Макс Барских отреагировал на освобождение его родного Херсона: "Спасибо каждому за мужество"
Источник:инстаграмм Макса Барских
Украинский исполнитель, родом из Херсона, не смог остаться в стороне дня, когда уволили его родной город. Вечером он опубликовал видео, где благодарит херсонцев за их смелость, а ВСУ – за колоссальную работу и увольнение города.
11 ноября был по-настоящему исторический день, ведь Херсон был освобожден из оккупации России, которая длилась почти 9 месяцев. Люди продолжают праздновать посреди города, одевать на плечи украинские флаги и целовать бойцов Вооруженных сил Украины.
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Словами благодарности поделился и Макс Барских, который с начала войны внимательно следил за ситуацией в регионе.
Сегодня день хороших новостей. Я очень рад, что Херсон наконец-то вернулся домой, в центре висят флаги Украины. Благодарю каждого херсонца за вашу силу, мужество и веру. Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой. Я надеюсь, что скоро можно будет путешествовать в Херсон и надеюсь, что мы сможем устроить большой концерт, где мы увидимся с каждым из вас. Обнимаю и целую вас. Слава Украине!
– подчеркнул Барских.
Напомним, что днем ранее он публиковал видео из села Станислав, которое уволили 10 ноября с оккупации и когда-то проводил там съемки. Известно, что там находится знаменитый Херсонский гранд-каньон.
Отметим, что на увольнение своего родного города также реагировала певица Светлана Тарабарова. Она плакала и благодарила защитников за возвращение ее Родины в Украину.
Освобождение Херсона: что нужно знать
- 11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Местные жители радостно встречали украинских военных со слезами на глазах и флагами Украины
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что увольнение населенных пунктов происходит в несколько этапов.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- 12 ноября в деоккупированный Херсон прибыла военная администрация, полиция и СБУ – они отчитались перед президентом Украины.