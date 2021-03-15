24-летняя американская модель Хейли Бибер после бракосочетания с Джастином Бибером все реже снимается в пикантных образах. Последнюю откровенную фотосессию она устроила дома. Для работы в кадре горячая красавица выбрала атласное боди с кружевными вставками.

Жена Джастина Бибера показала более 33-миллионной аудитории в инстаграме новые кадры из роскошного поместья в Лос-Анджелесе, которые сделал профессиональный фотограф. За считанные минуты Хейли Бибер засыпали тысячами лайков.

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Фото Хейли Бибер в откровенном боди

Локацией для съемки модель выбрала светлую гостиную. Она позировала на белом диване лежа. На ней было роскошное атласное боди черного цвета без бретелек и с кружевными вставками на бедрах. Хрупкие обнаженные плечи и зону декольте прикрывало пушистое черное боа, а талию подчеркнул тонкий пояс в тон боди. Сексуальный образ звезда дополнила черными колготами, смело демонстрируя в кадре свои стройные ножки.

Хейли Бибер сделала изысканную укладку с легкими локонами и нанесла сдержанный дневной макияж с черными стрелками и нежкой помадой. Из аксессуаров она выбрала золотые серьги и кольца. Модель обольстительно выгибалась перед фотографом в постели, выпятив упругие ягодицы, и показала идеальное тело в полный рост перед выходом на террасу. Жена Джастина Бибера поразила фолловеров аппетитными прелестями и завела сеть.



Хейли Бибер в боди / Фото Instagram /@haileybieber



Хейли Бибер в боди / Фото Instagram /@haileybieber



Хейли Бибер в боди / Фото Instagram /@haileybieber

