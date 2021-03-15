24-річна американська модель Гейлі Бібер після одруження з Джастіном Бібером все рідше знімається в пікантних образах. Останню відверту фотосесію вона влаштувала вдома. Для роботи в кадрі гаряча красуня обрала атласне боді з мереживними вставками.

Дружина Джастіна Бібера показала понад 33-мільйонній аудиторії в інстаграмі нові кадри з розкішного маєтку в Лос-Анджелесі, які зробив професійний фотограф. За лічені хвилини Гейлі Бібер засипали тисячами лайків.

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Фото Гейлі Бібер у відвертому боді

Локацією для зйомки модель обрала світлу вітальню. Вона позувала на білому дивані лежачи. На ній було розкішне атласне боді чорного кольору без бретелей та з мереживними вставками на стегнах. Тендітні оголені плечі та зону декольте прикривало пухнасте чорне боа, а талію підкреслив тонкий пояс в тон боді. Сексуальний образ зірка доповнила з чорними колготами, сміливо демонструючи в кадрі свої стрункі ніжки.

Гейлі Бібер зробила вишукану укладку з легкими локонами та нанесла стриманий денний макіяж з чорними стрілками і ніжною помадою. З аксесуарів вона обрала золоті сережки та каблучки. Модель звабливо вигиналась перед фотографом у ліжку, випнувши пружні сідниці, та показала ідеальне тіло в повен зріст перед виходом на терасу. Дружина Джастіна Бібера захопила фоловерів апетитними принадами та завела мережу.



Гейлі Бібер у боді / Фото Instagram /@haileybieber



Гейлі Бібер у боді / Фото Instagram /@haileybieber



Гейлі Бібер у боді / Фото Instagram /@haileybieber