Знаменитая американская модель Хейли Бибер имеет безупречную фигуру, поэтому не устает демонстрировать ее в откровенных образах. На днях на личной странице девушки появилось новое фото.
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Пикантное фото Хейли Бибер
Знаменитость сделала жаркое селфи на свой смартфон, эротично позируя на траве. Для горячего образа она примерила черно-белый полосатый купальник, который удачно подчеркивал пышную грудь и хрупкую талию.
Сверху Хейли Бибер надела разноцветный свитер на длинный рукав. Соблазнительный образ дополняло много деталей и акцентов. В частности, массивная золотая цепочка на шее, серьги-кольца, зеленая панама и очки со стильной оправой цвета хаки. Звезда не делала макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.
Хейли Бибер в бикини / Фото из инстаграма Хейли Бибер
Модель по-настоящему взбудоражила сеть. Эротический снимок собрал более миллиона лайков и множество комментариев:
- "Что за кроха";
- "Это так горячо";
- "Волшебная";
- "Ты вообще реальна?";
- "Нравится этот свитер".