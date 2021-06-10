Знаменитая американская модель Хейли Бибер имеет безупречную фигуру, поэтому не устает демонстрировать ее в откровенных образах. На днях на личной странице девушки появилось новое фото.

Жарко Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным образом: горячие фото в купальнике

Пикантное фото Хейли Бибер

Знаменитость сделала жаркое селфи на свой смартфон, эротично позируя на траве. Для горячего образа она примерила черно-белый полосатый купальник, который удачно подчеркивал пышную грудь и хрупкую талию.

Сверху Хейли Бибер надела разноцветный свитер на длинный рукав. Соблазнительный образ дополняло много деталей и акцентов. В частности, массивная золотая цепочка на шее, серьги-кольца, зеленая панама и очки со стильной оправой цвета хаки. Звезда не делала макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Хейли Бибер в бикини / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Модель по-настоящему взбудоражила сеть. Эротический снимок собрал более миллиона лайков и множество комментариев: