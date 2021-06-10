Знаменита американська модель Гейлі Бібер має бездоганну фігуру, тому не втомлюється демонструвати її у відвертих образах. Днями на особистій сторінці дівчини з'явилося нове фото.

Спекотно Леся Нікітюк розбурхала мережу сексуальним образом: гарячі фото в купальнику

Пікантне фото Гейлі Бібер

Знаменитість зробила еротичне селфі на свій смартфон, еротично позуючи на траві. Для гарячого образу вона приміряла чорно-білий смугастий купальник, що вдало підкреслював пишні груди та тендітну талію.

Зверху Гейлі Бібер одягнула різнобарвний светр на довгий рукав. Спокусливий образ доповнювало багато деталей та акцентів. Зокрема, масивний золотий ланцюжок на шиї, сережки-кільця, зелена панама й окуляри зі стильною оправою кольору хакі. Зірка не робила макіяж, тому похизувалась натуральною вродою.



Гейлі Бібер у бікіні / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Модель по-справжньому розбурхала мережу. Еротичний знімок зібрав понад мільйон вподобань та безліч коментарів: