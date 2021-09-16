Хейли Бибер расплакалась из-за Селены Гомес на Met Gala 2021
Источник:Page Six
На шумной вечеринке Met Gala 2021 не обошлось без курьезов. Оказалось, что поклонники Селены Гомес довели до слез модель Хейли Бибер. Они скандировали ее имя, чем оскорбили пару Джастина и Хейли.
14 сентября прошел долгожданный бал Института костюма. Знаменитости ожидали Met Gala 2021 после пандемии, чтобы встретиться с коллегами и похвастаться изысканными нарядами. Но для Хейли Бибер вечеринка была не такой веселой.
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Хейли Бибер расплакалась на Met Gala 2021
Когда певец Джастин Бибер вышел на красную дорожку с женой Хейли, фанаты Селены Гомес неожиданно начали скандировать имя Селены Гомес – бывшей возлюбленной артиста. Также они кричали, что модель – "отстой" и всячески пытались обидеть пару.
Это очень расстроило Хейли Бибер и даже довело ее до слез. Джастин начал успокаивать звезду, хотя и сам был не в настроении из-за агрессивных болельщиков Гомес.
Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Похоже, модель начала волноваться за свой макияж. Она одолжила солнечные очки, которые в сети опять же раскритиковали. Их Хейли не снимала уже до конца мероприятия.
Джастин и Хейли Бибер на Met Gala 2021 / Фото Getty Images
Впоследствии в сети даже появилось видео, где видно, как расплакалась Хейли, а потом якобы заплакал и Джастин.
Хейли Бибер довели до слез на Met Gala 2021: смотрите видео
Не первая выходка фанатов Селены Гомес
- Поклонники американской певицы очень часто обвиняют Хейли Бибер в том, что она разлучница. Все потому, что Джастин и Хейли недолго встречались еще в 2015 году. Бибер впоследствии в очередной раз обновил, а затем разорвал отношения с Селеной Гомес и начал встречаться с Хейли Болдуин. В июле 2018 года артист сделал модели предложение, а через несколько месяцев на ней женился. По мнению некоторых пользователей сети, исполнитель изменил Селене с Хейли.
- Когда Селена представила песни, посвященные расставанию с Бибером (Lose You to Love Me и Look At Her Now), ее фаны начали обвинять Хейли Бибер в том, что она угрожает певице. Гомес стала на защиту модели: "Пожалуйста, будьте добрыми ко всем. Неважно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не хамите".
- В январе 2020 года Селена Гомес праздновала презентацию нового альбома в одном из ресторанов Голливуда. В том же заведении заметили Хейли с подругой. Тогда ее снова засыпали гневными комментариями о том, что она якобы пришла испортить артистке настроение. Сама Селена тогда в очередной раз подчеркнула, что это была случайность, и ей противно читать комментарии своих фанов.