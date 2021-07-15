24-летнюю Хейли Бибер возмутили слухи, что она несчастлива в браке с Джастином Бибером и страдает от абьюза. Модель развеяла предположения встревоженных фанатов и заверила, что мужчина всегда окутывает ее любовью. По ее словам, так было и на прошлых выходных после концерта певца в Лас-Вегасе.

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Вспоминаю, насколько прекрасными были минувшие выходные. Я прекрасно провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживое. Не верьте негативу этих кретинов,

– написала Хейли Бибер.

Эмоциональное объяснение звезда дополнила новым романтическим селфи с Джастином Бибером. Супруги сфотографировались во время поцелуя и в очередной раз покорили 36-миллионную аудиторию модели.



Джастин Бибер с женой Хейли / Фото из инстаграм-сторис модели

Добавим, на слухи реагировали те фаны Бибера, которые были на его концерте в Лас-Вегасе. Они заверили публику, что никакой ссоры между певцом и моделью не было. Как утверждают очевидцы, после концерта артист был на эмоциях:

"Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления";

"Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таковым не является".

Отметим, слухи о несчастливых отношениях Джастина и Хейли подогрело последнее признание Бибера о недоверии друг к другу в первый год брака. Он объясняет это тем, что они поженились, имея много психологических травм, и не хотели рассказывать очень личное, потому что боялись реакции партнера.