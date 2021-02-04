Хейли Бибер показала маму: трогательное фото с самой родной
Успешная американская модель Хейли Бибер показала свою маму. 53-летняя Кенния Болдуин поразила подписчиков девушки красотой.
Источник: инстаграм Хейли Бибер
24-летняя американская модель Хейли Бибер редко показывает фото с родителями. Но на днях она очаровала фотографией с мамой.
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Хейли Бибер показала маму
Успешная модель Хейли Бибер опубликовала миловидное фото с 54-летней мамой Кеннией Болдуин. Она раньше работала актрисой и режиссером.
На фото мама с дочкой позируют с закрытыми глазами и улыбаются. Кенния Болдуин появилась в шелковой белоснежной блузке, а ее образ дополнили лаконичные серьги-камни. Зато Хейли Бибер для съемки выбрала кофточку цвета хаки и украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею – цепочкой.
И Кенния, и Хейли распустили волосы и уложили их нежными волнами, а на лице сделали едва заметный макияж. "Насколько красивая моя мама?" – спросила Хейли Бибер в фолловеров.
Хейли Бибер с мамой / Фото с инстаграма Хейли Бибер
Поклонников модели, конечно, очаровала милая фотография:
- Такие милые;
- Вы просто нереальные;
- Вау, Хейли, твоя мама такая же красивая, как и ты;
- Обе сияете;
- Красавицы;
- Невероятные.
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