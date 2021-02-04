Успешная американская модель Хейли Бибер показала свою маму. 53-летняя Кенния Болдуин поразила подписчиков девушки красотой.

Источник: инстаграм Хейли Бибер

24-летняя американская модель Хейли Бибер редко показывает фото с родителями. Но на днях она очаровала фотографией с мамой.

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Хейли Бибер показала маму

Успешная модель Хейли Бибер опубликовала миловидное фото с 54-летней мамой Кеннией Болдуин. Она раньше работала актрисой и режиссером.

На фото мама с дочкой позируют с закрытыми глазами и улыбаются. Кенния Болдуин появилась в шелковой белоснежной блузке, а ее образ дополнили лаконичные серьги-камни. Зато Хейли Бибер для съемки выбрала кофточку цвета хаки и украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею – цепочкой.

И Кенния, и Хейли распустили волосы и уложили их нежными волнами, а на лице сделали едва заметный макияж. "Насколько красивая моя мама?" – спросила Хейли Бибер в фолловеров.



Хейли Бибер с мамой / Фото с инстаграма Хейли Бибер

Поклонников модели, конечно, очаровала милая фотография: