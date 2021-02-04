Успішна американська модель Гейлі Бібер показала свою маму. 53-річна Кеннія Болдвін вразила підписників дівчини красою.

Джерело: інстаграм Гейлі Бібер

24-річна американська модель Гейлі Бібер рідко показує фото з батьками. Але днями вона зачарувала світлиною з матусею.

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Гейлі Бібер показала маму

Успішна модель Гейлі Бібер опублікувала миловидне фото з 54-річною матусею Кеннією Болдвін. Вона раніше працювала акторкою та режисеркою.

На фото мама з донькою позують із заплющеними очима та усміхнені. Кеннія Болдвін постала в шовковій білосніжній блузці, а її образ доповнили лаконічні сережки-камінці. Натомість Гейлі Бібер для зйомки обрала кофтинку кольору хакі й прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а шию – ланцюжком.

І Кеннія, і Гейлі розпустили волосся й вклали його ніжними хвильками, а на обличчі зробили ледь помітний макіяж. "Наскільки красива моя матуся?" – запитала Гейлі Бібер у фоловерів.



Гейлі Бібер з мамою / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Шанувальників моделі, звичайно, зачарувала мила світлина: