"Когда нас не станет – жизнь не остановится": рэпер ХАС ошеломил щемящим клипом о любви

Украинский исполнитель ХАС представил новую песню о любви. Через трек и клип к нему певец хотел показать, что мы иногда переоцениваем себя в жизни других.

Композиция вошла в новый мини-альбом исполнителя "Любовь на любовь", где ХАС открылся для поклонников с новой более романтичной стороны. Такой образ очень понравился фанам.

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ХАС представил новую песню

Премьера трека "Целуй меня" состоялась 13 октября. Драматическое видео к песне артист опубликовал в тот же день.

Это песня о том этапе отношений, когда ты видишь как на тебя смотрят и делают вид, что любят. И ты понимаешь, что это не то, чего ты хочешь, но успокаиваешь себя, что это то, чего ты на тот момент заслуживаешь,

– прокомментировал премьеру исполнитель.

"Целуй меня" эмоционально и по содержанию довольно тяжелая песня. Кроме того, в видеоработе рассказывают непростую историю одной пары. Так, режиссер и артист решили задержать внимание зрителя "на словах песни и на самой картинке".

"Этим видео мы хотели донести то, что мы все очень переоцениваем себя в жизни других. Мы думаем, что когда нас не станет, то жизнь остановится. На самом деле это не так. Проходит время, боль стихает, жизнь продолжается и люди живут дальше", – подытожил ХАС.

ХАС – "Целуй меня": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Слушатели в восторге от песни и клипа, по сюжету которого артист погибает в автокатастрофе. В комментариях под видео некоторые фаны отметили, что "это лучший клип, который я когда-либо видела".

"Песня до глубины души. Мурашки по телу... Эти эмоции от клипа и песни не передать словами. Это невероятно просто";

"Спасибо вам за песню";

"Прям мурашки по коже пробежали. Очень чувственно";

"До слез. Невероятно искренняя песня и сильный клип";

"И снова шедевр, очень душевно. До глубины души";

"Это лучший клип, который я когда-либо видела. Мурашки просто";

"ХАС, клип очень крутой. Прям новый уровень";

"Невероятная песня и клип. Сейчас как никогда актуально. Спасибо, что напоминаете о простых ценностях";

"Очень трогательно. ХАС, ты невероятный".

Премьеры других украинских исполнителей

SHUMEI презентовал романтическую композицию "Волосы". В песне ярко отражены глубокие эмоции и чувства, которые бушуют в сердце человека в моменты глубокой и искренней любви. Трек увлекает слушателей своей нежностью и глубоким смыслом. Исполнитель также выпустил клип, который идеально дополняет музыкальный шедевр.

"Эта песня особенная, поскольку раскрывает любовь с другой стороны, с трепетной", — отметил певец.