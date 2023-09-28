Одним из основных месседжей песни является то, что нужно дать волю своим эмоциям, не бояться собственных чувств и научиться любить себя таким, каков ты есть. Поклонники в восторге не только от идеи и музыкальной составляющей трека, им тоже очень понравился клип.

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Lida Lee представила новую песню "На межі"

Эмоциональные колебания, когда в один день человек просыпается с безграничной энергией, любовью и мотивацией, а уже на следующий – слышит звуки воздушной тревоги и взрывов, сейчас знакомы чуть ли не каждому украинцу. Соответственно, это приводит к резким изменениям в эмоциональном состоянии человека. Певица научилась прислушиваться к своему внутреннему голосу. Теперь она рассказывает об этом в новой композиции. Так, "На межі" подчеркивает важность принятия своих эмоций и безоговорочной любви к себе.

Нам нужно научиться быть честным с собой, в первую очередь, и с окружающими людьми. Не бояться признаться, что тебе может быть больно, что ты можешь быть на грани перемен, что тебе может быть тяжело. Давайте будем выпускать свои эмоции на свободу, направлять их в полезное дело, а не собирать во внутренний ящик. Ибо рано или поздно настанет та граница, и она разлетится,

– подчеркнула исполнительница.

Что интересно, в клипе Lida Lee появилась в образах боксера, фехтовальщика, танцора, ведь для нее спорт символизирует борьбу, как внешнюю, так и внутреннюю. Поэтому артистка добавила: "Когда ты подходишь к той же границе, важно не бояться сделать шаг. Потому что за ним могут ожидать те изменения, которые тебе было трудно решиться".

Lida Lee – "На межі": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанаты сходят с ума от текста, музыки и клипа на новую песню "На межі".