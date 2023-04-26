Я написал самые попсовые треки этой страны – интервью ХАСа о музыке, войне и семье

ХАС – артист, активно развивающий украинский рэп. Он не боится говорить в своих треках о том, что болит. В его музыке много остросоциальных тем, на которых выросло поколение, которое сейчас защищает Украину с оружием в руках. О распаде группы, карьере ХАСа и песнях о любви, которые наконец решился писать – читайте дальше.

ХАС (настоящее имя – Хассан Назар-Хайдар Алиевич) является не только рэпером, но и автором песен многих украинских артистов. В рамках проекта "Интервью24" он признался, что написал немало треков, которые знает вся страна, но для себя еще не научился писать просто. Каждый хит ХАСа – это личная история, в которой он максимально искренний и откровенен со своей аудиторией.

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Мы побеседовали о начале карьеры и группе RIZUPS, с которой Назар был на "Украина имеет талант". Артист признался, почему коллектив распался и в чем основное отличие музыки ХАС и RIZUPS. Поделился и за-кулисами личной жизни, ведь артист женат – с женой Ксенией воспитывает 3-летнего сына Марселя. Как война оказала влияние на семейные отношения? Когда, наконец, будут песни ХАСа о любви? Об этом и многом другом – дальше в разговоре.

Было очень много хейта, – о начале карьеры и группе RIZUPS

Ваша карьера началась в то время, когда украинского рэпа почти не было. Те, кто любит этот жанр музыки, слушать либо русский, либо, гораздо меньше, американский. В такой среде развивать свое творчество очень трудно, хотя и конкуренции особого не было, не было качественного украиноязычного рэпа. Вы рассказывали, что не были осведомлены в русской музыке, вообще не знали языка, имели плохой акцент. Считаете, что это помогло вам создавать собственную украиноязычную музыку, не ориентируясь на то, что слушают наши украинцы в русской музыке?

Каждый, кто что-то создает, чем-то вдохновляется. У меня просто не было интереса к русской музыке. Одноклассники давали мне слушать что-нибудь из русского рэпа, но после американского я его серьезно не воспринимал. Когда послушаешь американский рэп, понимаешь, что в русском ничего такого нет. У них нет ничего своего. А украинский хип-хоп выделяется этносом. Он звучит колоритно, людям нравится. Я вдохновлялся, просто другим.

Однажды смотрел интервью Майкла Джексона, ему говорят: "Вы так уникальны". А он отвечает: "Да нет, я вдохновлялся Джеймсом Брауном и Принсом". Каждый кем-то вдохновляется. Ты что-то слушаешь, запоминаешь, иногда даже повторяешь. Есть истории даже у моих коллег, когда они повторяли какие-то мелодии, а это расценивали, будто украли. Просто все остается в памяти. Это знание музыки и вкус. И точно что-нибудь когда-нибудь повторишь.

Я помню первый трек RIZUPS, который я услышала, это был "Куда мы идем". Тогда мне было 7 лет, но я плакала. Это важные, острые тексты, с которыми на радио тогда путь был закрыт. Пиарить их было очень тяжело. Тем не менее, у вас было очень много фанатов, это было как раз то поколение, которое сейчас защищает Украину. А получали ли вы хейт за такие треки? Вы ведь выступали в разных городах Украины, в том числе и тех, которые сейчас под оккупацией, где есть пророссийски настроенные люди.

Было очень много хейта. Во-первых, я до сих пор не уверен, что выбрал правильный путь. Почему? Сейчас впервые это проговорю. Когда мне было 18-20 лет, я писал острые социальные песни. У меня была группа. Мои сверстники, которые тоже писали музыку, были умнее. Они в 18 лет пели о любви. И потому люди больше понимали. А меня эти песни тогда не касались почему-то. Любовных тем я всегда избегал. Но были другие темы, которые меня тогда сильно пекли. Для такого юного парня это было слишком.

Тогда я думал, что буду подстрекать, сплачивать людей, потому что мы что-то здесь менять. Ничего я действительно не изменил. Потому что песня "Куда мы идем" ничего не научила. Ничего.

RIZUPS – "Куда мы идем": смотрите видео онлайн

У меня был юношеский максимализм, хотел, чтобы моя музыка меняла мнения людей, но это никак не повлияло. Единственное, что меня действительно радует, что есть люди, на индивидуальную историю которых моя музыка все-таки повлияла. Она помогла формировать и формулировать мнения людей о ситуации в стране. Я встречаю многих молодых людей, которые говорят, что слушали мою музыку и понимали, что не хотят жить так, что будут что-то менять. Я хватался за это.

Конечно, мою музыку никто не хотел брать на радио, потому что она была украиноязычной. И это был не формат. И это правильно. Когда я сейчас слушаю песни RIZUPS, понимаю, что это не хип-хоп, это какой-то артхаус. Это музыка для человека, который думает, который хочет или изменить, или просто посмотреть на какую-то ситуацию под другим углом. Это очень тяжело, а народ хочет простоты.

До сих пор я не научился писать просто и это моя самая большая беда. Я написал самые попсовые хиты этой страны, но для других артистов. Парадокс в том, что для себя такого я не напишу.

ХАС – "На ее руках": смотрите видео онлайн

То поколение, которое росло на ваших треках, теперь защищает Украину с оружием в руках. Вам пишут фанаты, которые сейчас находятся на фронте?

К сожалению, у меня в частных сообщениях очень много таких историй. Я бы не хотел видеть младше меня мальчика в военной форме. Неоднократно слышал в свою сторону фразу: "Благодарю тебя. Если бы не твоя музыка, я бы здесь не был". И эти слова о позиции, о сознательном выборе, о том, что мои песни помогают.

Еще один парень говорил: "Твоя песня "Побеждать" помогает мне каждое утро просыпаться. Она стоит на звонке возлюбленной". Когда этот человек звонит, то понимает, ради кого он сражается, ради кого будет победа.

ХАС – "Побеждать": смотрите видео онлайн

Таких историй очень много. И всякий раз, когда слышу их, меня накрывает. Я чувствую ответственность за людей, которым пел эти треки. И поэтому, наверное, не могу петь те хиты, которые пишу для других.

Вели себя, как цари, – о россиянах на телешоу

Вы были и на "Украина имеет талант", и на "Х-факторе". На телешоу постоянно тянули россиян. Они находились в судьях, часто среди участников. Каким тогда было отношение у создателей этих проектов к ним и у них к украинцам?

Они приезжали сюда и катались, как сыр в масле. Вели себя так, словно какие-то цари. А наши им в этом очень подыгрывали. Все очень хотели подружиться с ними и уехать в Москву выступать. А почему это так? Комплекс неполноценности. Я об этом говорил уже не раз.

Большинство населения растет с комплексом раба. И мы до сих пор это не искоренили. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Наверное, нужно, чтобы появилась еще одна пустыня, еще один Моисей, который нас водил бы 40 лет, чтобы это как-то изменилось. Ибо не понимаю, как может быть так, как есть сейчас.

Артисты, которые выступали в России после 2014, знали, что война. И правильно говорят люди из Донецка: "Где вы были 8 лет?". Правильно. Это вопрос к тем, кто выступал в России и не мог определиться с позицией. До 2014 года у меня было в Донецке 4 концерта в год. И сейчас я не понимаю, как человек просто мог перевести свою песню на украинский язык. Ибо уже все равно. Потому что не было позиции. Ибо человек ездил в Россию и зарабатывал там деньги. И сейчас он едет во всеукраинский тур и собирает полные залы. И его защищают.

Она была мерзкой, – об Оксане Марченко

Не могу не вспомнить об Оксане Марченко. В то время в телепроектах она всегда была очень добра ко всем, радостна, поддерживала и т.д. Какой Марченко была вне камер?

Мерзкой. Все, больше не о чем говорить. Она была мерзкой, хамкой. Не знаю, кто мог в нее влюбляться.

Ты просто обслуживающий персонал, – о распаде RIZUPS и начале сольной карьеры

Спустя время после "Х-фактора" RIZUPS распался. Почему? Что стало причиной этого?

Было много причин. Во-первых, RIZUPS я создал через свой комплекс, потому что думал, что сам не справлюсь. Большую долю работы в группе делал я – музыка, слова, какие-то организационные моменты. Но я собирал вокруг людей, которые могли бы мне в этом помочь.

Во-вторых, за RIZUPS есть клеймо остросоциальных чуваков, не имеющих права написать куражную песню. Потому что это вызывает сразу такую реакцию: "Фу". А ХАС может позволить себе все. Только попробуй сказать ХАСу, что он что-то не может.

В третьих, внутренние конфликты, деньги, наркотики. Я не разрешаю людям нетрезвыми выходить на сцену. Это табу. После – живи, как хочешь, но чтобы это не влияло на людей. Ты просто обслуживающий персонал, ничем не отличаешься от официанта, который должен улыбаться своему клиенту.

Ни один человек в зале не должен знать, что у тебя происходит. По собственному опыту говорю. Бросила девушка, внутреннее кровотечение – безразлично. В одном из туров у меня было 5 концертов, когда меня на кушетке привозили на сцену и со сцены забирали на ней в отель. Кто-то об этом знал? Нет, я в первый раз это говорю. Никто никогда этого не знал. Человек не должен знать твоих проблем. Он не пришел слушать о проблемах. Он пришел развлечься, отвлечься, насытиться эмоциями. Разными. Но не твоими. А когда выходишь на сцену под наркотой или в состоянии алкогольного опьянения – это неуважение к зрителю. И все.

Да и мы наездились. Были по 200 концертов в год, жили в поездах, не видели дома. У нас не было возможности выдохнуть. В один момент я понял, если не вырежу этот аппендицит, то не буду развиваться дальше. Увидел, что мы подошли к той точке, когда выше некуда.

Музыка ХАСа другая, это не RIZUPS, но она такая же прямая и искренняя. В чем главное отличие ХАСа и RIZUPS?

ХАСу можно все.

Какой трек лично для вас самый знаковый?

Можно быть объективным и говорить о песне, изменившей жизнь ХАСа, как артиста. Конечно, это будет "Дикий кач". А можно говорить о тех песнях, которые изменили меня, как человека. Так они еще не вышли. То, что будет выходить в ближайшее время – это как раз песни ХАСа о любви. Мне, наконец, это удалось. Как так, дяде уже за 30 лет, а он наконец не смутился об этом написать? Трек "Солнце", который выпустил с Волошиным – один из таких. По-моему, это очень мощная работа. Таким я никогда не был.

Voloshyn & ХАС – "Солнце": смотрите видео онлайн

Сейчас у меня нет какой-то фокус-группы, для которой пишу песни. Но у каждого, кому включаю какой-то трек, есть вопросы: "Ты с кем-то другим начал писать? Сменил аранжировщика? Потому что музыка звучит по-другому".

Знаешь, такие песни как "Дикий кач" я писал с мыслью о том, что делать под них на сцене. Я хотел знать, как будут куражится под них люди. А с этими не знаю. И мне пох*р. И это, пожалуй, самое важное, что во мне сейчас изменилось. В самый трудный период своей жизни я перестал себя стесняться. И говорю сейчас не только о глобальных вещах, о войне, но и о личном положении. Понимаю, что такие песни давно нужны мне. Я всегда был супер критическим к себе в тех песнях, о которых люди говорили: "Жесть, это круто". А новые треки мне нравятся. И нравятся настолько, что безразлично, станут они хитами или нет. Совершенно безразлично.

ХАС – "Дикий кач": слушайте песню онлайн

Каких молодых украинских артистов считаете самыми перспективными и с кем хотелось бы записать дуэт?

Почему-то впервые об этом сейчас думаю. Наверное, хотел бы попробовать с Wellboy. Мне нравится, как он чувствует музыку. Эта "неадекватность" мне очень подходит, близка. Не знаю, может быть, у нас один диагноз (смеется – 24 Канал).

Хотел бы также с Вакарчуком, Скай, Хливнюком, KARNA. На самом деле мне многие нравятся.

Очень не люблю, когда из артистов делают исключени,я – о звездах на фронте и выступлениях перед военными

Многие наши артисты до войны гастролировали в России, а когда война пришла к ним домой, бежали за границу. К примеру, Потап. Это артист, который постоянно был в центре внимания, а теперь просто молчит. Есть ли еще разочаровавшие артисты после полномасштабного вторжения?

Я особо не запаривался над тем, чтобы изменить мнение, потому что понимаю, что для мужчины естественно пойти в военкомат и сказать, что идешь воевать. Это нормально. Я могу изменить мнение только о тех, о ком думал, что пойдет, а не пошел.

Очень не люблю, когда из артистов делают исключения. Артист пошел на фронт. И что? Ты что, не человек? С тобой что-то не так ли?

В каждой войне сражались люди искусства. В каждой. Если бы эти люди не воевали, мы бы не имели таких песен как "Лента за лентой". Не было бы всего этого. Я не думал: "О, он пошел воевать, красава". Мне хуже, когда пошел воевать и повсюду об этом рассказывает. Ушел, но есть время записывать песни, снимать клипы, ходить на премьеры и гастролировать. Мне интересно, как можно так успевать? Я так не успеваю, хоть и не на фронте.

ХАС – "Лента за лентой": смотрите видео онлайн

Есть ли те, кто вас разочаровал?

Нет. Если проанализировать, то от зашкварившихся людей ничего не ждать. Для меня это было очевидно. Я понимаю, почему у людей подгорает, особенно у женщин. Ибо чей-то брат, сын, папа, муж или просто друг на фронте, а такие, как Потап, например, нет. И они думают: "Почему так? Или хотя бы, почему он не здесь".

ХАС выступает перед военными на фронте?

Когда приходится выбирать, а в моем случае так было даже с зарубежными гастролями, мы всегда выбирали выступления на фронте. Всегда. Помню, 24 августа мы должны были ехать за границу, это был благотворительный концерт, за который нам даже должны выплатить гонорар и это не было секретом. И потом нам предложили выступить в воинской части и на полигоне. Мы выбрали выступление для ребят.

ХАС – "Не продам": смотрите видео онлайн

Но во время войны вы не уезжали за границу для концертов?

Нет. Во-первых, я не так сильно дружу с политиками, как другие артисты. Я решился сделать рэп-дайджест, на который многие обиделись. Во-вторых, эти несколько предложений совпадали с выступлениями для военных. Выбор был налицо. Нет проблемы выехать за границу. Это уже все знают. Вопрос другой – ты что делаешь? Зачем ты в этой стране? И у меня есть ответ. А что я буду делать за границей? Буду в барселонских, марокканских или еще каких-нибудь терроборонах? Вопросов будет больше. А я не хочу этих вопросов. Я хочу спать нормально.

Какая была самая опасная ситуация, в которую попадали за этот свыше года войны?

Для тех артистов, которые ездили на фронт, услышать взрывы, прилеты – обычное дело. Ничего нового я не расскажу.

ХАС – "Партизаны": смотрите видео онлайн

Россияне сознательно уничтожают все. Я говорю не только о домах, городах и т.п., но и о нашей культуре. В то же время, российские песни до сих пор остаются в украинских чартах. Инстасамку слушают, Дудя смотрят и т.д. Что бы вы сказали людям, которые во время полномасштабной войны продолжают потреблять русский контент?

Не хочу ничего говорить им, потому что для меня они не украинцы. Будь украинцами – не слушали бы. Все. И все равно, что написано в паспорте. К сожалению, у них просто украинские паспорта. Нет понятия самоидентификации. И нет смысла кому-то доказывать. Надо просто расслабиться. Если за год полномасштабной войны они ничего не поняли, то уже и не поймут. Не нужно тратить на это свое время, нужно просто жить и делать свое.

Я не фанат, – о Евровидении

Уже совсем скоро в Ливерпуле состоится Евровидение. Следите ли за конкурсом, нынешними участниками?

В последнее время нет. Для меня Евровидение – это как футбол, которым я совсем не интересуюсь. Смотрю только тогда, когда играет Украина. Так же Евровидение. Всегда просматриваю, как выступили Украина и победитель. Классно, если побеждает Украина, мне нужно смотреть только один номер (смеется – 24 Канал). Я не фанат.

Люблю поговорить с Женей Галичем и послушать его историю, как он провел евровидение. Вот такие истории я люблю. А смотреть Евровидение – нет.

Не смог бы, – об усыновлении ребенка и сына Марселя

Комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко решился усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны. Сейчас проходят специальные курсы для усыновителей. Думали ли вы над тем, чтобы усыновить ребенка?

Я бы никогда в жизни на это не пошел, не смог бы. Иногда со своим сыном не могу справиться. Мне не хотелось бы думать, что я плохой отец. Но для меня отцовство – это огромная ответственность, страх, риск.

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Страшнее всего – услышать от своего ребенка: "Зачем вы меня родили? Лучше бы я не рождался". И страшно подумать, что кто-то может сказать: "Для чего вы меня усыновляли? Лучше бы я был в детдоме". Есть же немало историй, когда детей отдавали обратно в детдома. Это просто сойти с ума можно.

Но я уважаю тех людей, которые решаются на усыновление, которые сознательно подходят к этому вопросу.

Вы с женой воспитываете сына Марселя. Почему Марсель?

В ночь 12 на 13 января, когда мне исполнилось 16 лет, приснился сон, что я держу на руках младенца. В этом сне я четко понимал, что это мой ребенок и его звать Марсель. И когда Ксения родила, малыша положили на нее, она сказала: "Ну разве он не Марсель? Марсель".

Волнами было, – об отношениях с женой во время войны

Раньше вы жили в Киеве, сейчас, как я понимаю, жена с сыном во Львове. Ранее Ксения работала в сфере телевидения. Чем занимается сейчас?

Она продолжает заниматься тем, чем занималась. Также она остается моим концертным директором, решает организационные вопросы. К тому же имеет собственные проекты, где есть на разных должностях: редактором, сценаристом, режиссером.

Еще с начала отношений Ксения была частью вашей команды, активно помогала во всем. Как война повлияла на ваши отношения?

По разному. Волнами было. Мы вместе уже восьмой год, поэтому больше не война, а это время повлияло. Сейчас мы переживаем трансформации, которые есть в каждой семье.