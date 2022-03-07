Хай орки гниють від вашої хвилі, – Бабкин в подвале зачитал стихотворение, посвященное воинам
Источник:инстаграм Сергея Бабкина
Из-за мощных обстрелов Харькова певец Сергей Бабкин с женой Снежаной и тремя детьми выехал в Днепр. Там звездная семья, как и пол Украины, прячется в подвалах. Во время одной из воздушных тревог музыкант написал стихотворение об отважных вооруженных силах Украины.
43-летний Сергей Бабкин не взял в руки оружие, он воюет на информационном фронте – рассказывает правду о российском нашествии на города Украины, в частности, на родной Харьков. В то же время певец поражен мужеством воинов, борющихся за каждый сантиметр нашей земли. Смелые военные вдохновили его на щемящее стихотворение.
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Стихотворение Сергея Бабкина об украинских воинах
" Безумные, откровенные, бешеные, упрямые.
Живые, небезразличные, веселые, дружеские.
Никогда еще в своей жизни,
мое сердце не имело еще таких ощущений.
Вы – покой души, вы – свет ночью,
вы – гордость людей Украины.
И у каждого из вас на этом плече,
божий ангел держит бронированные стены.
Пусть орки гниют от вашей волны.
У нас лучшие в мире Вооруженные силы ”.
Напомним, война вдохновила на творчество и рэпера Потапа. Правда, вместо того, чтобы превозносить ВСУ, он полностью разнес Путина и Лукашенко, который оказался кремлевской марионеткой. Звезда сочинил о них насмешливую сказку с нецензурной лексикой .
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