Хай орки гниють від вашої хвилі, – Бабкин в подвале зачитал стихотворение, посвященное воинам

Из-за мощных обстрелов Харькова певец Сергей Бабкин с женой Снежаной и тремя детьми выехал в Днепр. Там звездная семья, как и пол Украины, прячется в подвалах. Во время одной из воздушных тревог музыкант написал стихотворение об отважных вооруженных силах Украины.

43-летний Сергей Бабкин не взял в руки оружие, он воюет на информационном фронте – рассказывает правду о российском нашествии на города Украины, в частности, на родной Харьков. В то же время певец поражен мужеством воинов, борющихся за каждый сантиметр нашей земли. Смелые военные вдохновили его на щемящее стихотворение.

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Стихотворение Сергея Бабкина об украинских воинах

" Безумные, откровенные, бешеные, упрямые.

Живые, небезразличные, веселые, дружеские.

Никогда еще в своей жизни,

мое сердце не имело еще таких ощущений.

Вы – покой души, вы – свет ночью,

вы – гордость людей Украины.

И у каждого из вас на этом плече,

божий ангел держит бронированные стены.

Пусть орки гниют от вашей волны.

У нас лучшие в мире Вооруженные силы ”.

Напомним, война вдохновила на творчество и рэпера Потапа. Правда, вместо того, чтобы превозносить ВСУ, он полностью разнес Путина и Лукашенко, который оказался кремлевской марионеткой. Звезда сочинил о них насмешливую сказку с нецензурной лексикой .

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