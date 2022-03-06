35-летний Игорь Ласточкин, хорошо известный российской публике, все еще надеется достучаться до зомбированного Путиным народа. Если не кадрами разбомбленных украинских городов, то юмором. После того как мировые гиганты ушли с рынка страны-агрессорки, он снимает шутливые видео о том, как изменится жизнь россиян, если они не свергнут своего президента.
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Так будет, если не остановить Путина! Подумайте пока не поздно,
– пишет Игорь Ласточкин и призывает идти на митинги.
Украинский юморист шутит, что уже в ближайшем будущем, в 2023 году, россияне:
- будут ходить в кинотеатр, чтобы согреться;
- будут работать до смерти, но все равно будут красть пищу;
- вместо поездов будут ездить на ослах рейсами "Москва - Санкт-Петербург";
- за анекдоты о Путине их будут наказывать;
- любимый Египет будут видеть только на фото;
- вместо популярного напитка Coca-Cola будут пить нефть;
- крабовые палочки будут считать контрабандой;
- смс-ки будут писать на пишущей машинке, а разносить их будут почтальоны.
Игорь Ласточкин смеется над тем, как Россия будет жить в 2023 году / Видео с инстаграма комика
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