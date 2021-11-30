Гуляли все, – как Артур Логай и Анна Карелина праздновали победу на "Танцах со звездами"

В пятом сезоне "Танцев со звездами" победу одержали Артур Логай и Анна Карелина. Триумф на главном паркете страны они праздновали со всей командой проекта. Как это было, читайте ниже.

Грандиозный суперфинал "Танцев со звездами" закончился после полуночи 28 ноября, но ни победители, ни участники, ни судьи, ни продюсеры не спешили расходиться домой. В голдруме и закулисье они устроили афтепати с триумфаторами Артуром Логаем и Анной Карелиной.

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Члены жюри и руководители проекта благодарили знаменитостей за сезон, а те в свою очередь засыпали их комплиментами в ответ. Победитель "Танцев со звездами" признался, что вечеринка затянулась до 8 утра, поэтому ему было еще труднее прийти в себя после суперфинала.

До 7 или 8 утра все эти празднования, очень хочется борща. Гуляли все. Мне даже не хочется скрывать это состояние,

– с юмором поделился Артур Логай.

На утро после победы актер из сериала "Моя любимая Страшко" не мог поверить, что после четырех изнурительных месяцев в павильоне на ВДНХ кубок в их с Аней руках.

"Я что на сцене не понял до конца, что на бэкстейдже. Я вижу это, но не осознаю... Конечно, все радовались, поздравляли, кто-то плакал, кто-то смеялся", – добавил актер.



Судьи "Танцев со звездами" с победителями пятого сезона / Фото из инстаграма Екатерины Кухар