Грузин Иракли Макацария поднял украинский флаг в знак поддержки: трогательное видео

Грузинский предприниматель и участник ряда украинских шоу опубликовал видео в поддержку Украины. Он поделился, что готов освещать все происходящие в Украине события.

Украину поддерживают в разных уголках мира. Иракли Макацария также выступил в поддержку украинцев. Подходящим видео он поделился с подписчиками в инстаграме.

К слову Цель – миллион долларов: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собирают деньги украинским беженцам

Иракли Макацария поддержал украинцев

Бизнесмен опубликовал видео, в котором поднял украинский флаг.

Пусть Бог помогает вам. И непременно будет победа. Слава Украине! Героям Слава!

– сказал во время этого Макацария.

Также он сообщил, что готов распространять информацию об истинных событиях в Украине.

"Если нужно помочь распространить какую-то информацию, пожалуйста, пишите мне прямо! Завтра будем подключать в прямой эфир нашей передачи моих друзей и знакомых со всей Украины, чтобы максимально распространять информацию о кошмаре, который сейчас происходит!" – добавил мужчина.

Иракли Макацария поддерживает Украину: смотрите видео

Грузия и Украина

Напомним, еще до вторжения России в Украину на грузинском телевидении телеведущая заговорила соловьиной и выразила поддержку нашему народу.

Власти Грузии решили не налагать санкции на Россию после начала полномасштабной войны. Но после этого десяток тысяч грузин вышли на митинг против лидеров страны.

Добавим, что Грузия по схожему сценарию пострадала от российской агрессии в 2008 году.

, Иракли Макацария участвовал в нескольких украинских развлекательных проектах: "Холостяк" 6 сезон, "Танцы со звездами" и "Взвешенные и счастливые".

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.