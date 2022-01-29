В группе KALUSH объяснили, почему пошли на отбор с новым проектом KALUSH Orchestra

В конце 2021 года украинская рэп-группа KALUSH презентовала новый проект KALUSH Orchestra. На Национальный отбор музыканты решили податься именно в новом составе. Говорят, делают ставку на неординарность образов.

Отметим, что обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra к Олегу Псюку (вокал, тексты), Килиммену (диджей) и Джонни Удивительному (бэк-вокал) добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в KALUSH с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.

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"Первое место гарантировано"

Но как рассказал Олег Псюк, лидер группы, KALUSH Orchestra – более европейский проект, который могут меньше понимать в Украине, но радушно встретят за границей.

Наша аудитория менее адаптирована к такой музыке. Почему-то сразу вспоминается "ДахаБраха": в Украине группа имеет немного концертов в отличие от Европы, где количество выступлений может достигать 200 – 300 в год. Поэтому, не сомневаюсь, что наше творчество понравится Европе,

– подчеркнул вокалист.

Он добавил, что наличие фольклорных мотивов и рэпа – это то, что "выносит мозг". А в целом сценические образы KALUSH Orchestra более интересны, чем в оригинальном коллективе KALUSH. Олег Псюк твердо убежден, что Европа поймет рэп в сочетании с этно, и не имеет никаких сомнений, что если они победят в Нацотборе, то первое место в Европе им гарантировано.

"Так сложилось, что за рубежом очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH Orchestra как раз акцентирует внимание на фольклоре в своих треках. В случае победы в Нацотборе мы все вместе сможем наблюдать, насколько это движение будет быстрым, и как европейцы воспринимают наши треки", – отметил исполнитель.