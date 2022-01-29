Зазначимо, що обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (діджей) і Джонні Дивного (бек-вокал) додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у KALUSH із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

Читайте повністю Те, що "виносить мозок", – KALUSH Orchestra ексклюзивно про хіт "Стефанія" та ставки на перемогу

"Перше місце гарантоване"

Але як розповів Олег Псюк, лідер гурту, KALUSH Orchestra – більше європейський проєкт, який можуть менше розуміти в Україні, але радо зустрінуть за кордоном.

Наша аудиторія менш адаптована до такої музики. Чомусь одразу згадується "ДахаБраха": в Україні гурт має небагато концертів на відміну від Європи, де кількість виступів може сягати 200 – 300 на рік. Тож, не маю ніяких сумнівів, що наша творчість сподобається Європі,

– наголосив вокаліст.

Він додав, що наявність фольклорних мотивів та репу – це те, що "виносить мозок". А загалом сценічні образи KALUSH Orchestra є цікавішими, ніж в оригінальному колективі KALUSH. Олег Псюк твердо переконаний, що Європа зрозуміє реп у поєднанні з етно і не має жодних сумнівів, що якщо вони переможуть у Нацвідборі, то перше місце в Європі їм гарантоване.

"Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH Orchestra якраз акцентує увагу на фольклорі у своїх треках. У разі перемоги у Нацвідборі ми всі разом зможемо спостерігати, наскільки цей рух буде швидким, і як сприймають європейці наші треки", – зазначив виконавець.

Додамо, що Національний відбір Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого на телеканалі Суспільне. Там презентують свої хіти 8 фіналістів. KALUSH Orchestra виконає україномовний хіт "Стефанія", який лідер колективу присвятив своїй мамі.