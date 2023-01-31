Солистка-россиянка и песня о короне: что не так с "антивоенной" песней чешской группы VESNA

Чешская группа VESNA 29 января презентовала песню My sister's crown ("Корона моей сестры") и 7 февраля сразится за право представлять Чехию на Евровидении-2023. Кроме них участие в отборе примут еще 4 участника. Несмотря на поддержку Украины в композиции и историю группы, фанаты увидели в ней российский "след".

Финал Нацотбора на Евровидение 2023 года в Чехии состоится вечером 7 февраля. За право представлять страну на конкурсе будут бороться пять исполнителей: Maella, Маркета Ирглова, Pam Rabbit, Rodan и Vesna. Последние выступят с песней, которая, по их словам, поддерживает Украину. Однако не все слушатели придерживаются такого мнения.

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Чешская группа споет на украинском на Нацотборе

Впервые в истории страны чехи исполнят куплет конкурсной песни на украинском языке: "Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя". В тексте звучат такие строки:

"Корона моєї сестри

Не знімайте її

Не знімайте її

Ніхто не має права це робити

Вона прекрасна

І самобутня

Вона сама собі королева

І вона це доведе"

Премьера клипа My sister's crown состоялась 29 января, и всего через 4 часа после релиза ее запретили к пересмотру в России и Беларуси. В целом песня исполнена на нескольких языках: болгарском, английском, украинском и чешском. Многим понравилась композиция группы и они желают девушкам победы на Нацотборе, а некоторые украинцы благодарят за поддержку.

VESNA – My sister's crown: смотреть видео онлайн

Однако есть много "но", которые нашли зрители в новой песне:

– первое, на что обратили внимание люди, это название песни. По их словам, Украина никогда "не носила короны", ее имели только российские цари, веками уничтожавшие украинскую культуру и самобытность. Поэтому ее не нужно снимать, ведь ее никогда там не было;

– сам клип создан в форме сказки о дружбе сестер-славянок, которые поссорились. Отметим, что это один из распространенных месседжей российской пропаганды, где якобы кто-то (обычно США) пытается рассорить между собой "братские народы". В клипе действует третья сила, противодействующая согласию между сестрами;

– в видеоролике можно увидеть блюдо, похожее на борщ, который тоже часто является темой спекуляций россиян. Только в прошлом году ЮНЕСКО признал борщ нематериальным наследием Украины, но Россия упорно пытается приписать рецепт этого блюда себе. Персонаж из клипа дает попробовать его ложкой одной из участниц группы, которая, к слову, россиянка;

– кстати, о ней. Одна из солисток группы VESNA – россиянка Олеся Очеповская, которая играет на клавишных. Она пришла в группу в 2018 году. В своем инстаграме она выступает с поддержкой Украины, однако намекает, что в войне виноват только Путин, а не сами россияне;



Сообщение Очеповской в "поддержку Украины" со своим мужем / Скриншот из инстаграма

– многие слушатели начали писать, что ее муж Игорь Очеповский воюет на стороне россиян и убивает украинцев, однако такая информация не соответствует действительности. Сейчас он музыкант и работает в Чехии, что подтверждают его последние фото в сети, а снимок в российской форме он публиковал еще в начале 2020 года, подписав, что это "его новый образ в России";



Муж солистки Очеповской в российской форме, 2020 год / Скриншот из инстаграма

– в целом у участников группы в клипе есть странные стилизованные образы, которые отдаленно напоминают российских матрешек.

Видимо, чешская группа VESNA решила продемонстрировать Украине свою публичную поддержку, но не все ее рассмотрели из-за плохо протрактованных месседжей в песне и клипе, которые могли быть вполне специально продуманными.

Что об этом пишут украинские фанаты в соцсетях

Слушатели Евровидения, группы и вообще украинцы, которые обратили внимание на такую композицию, подчеркивают, что группа не выражает поддержку Украине, а "хайпится на войне" и делает подмену понятий:

"Вот эти точно нас не поддерживают. Слава Украине! Слава нации! И пздц российской федерации!";

"Это вообще наглость использовать элементы украинской культуры, пока в группе есть представитель страны террориста";

"Россия – убийца, и никогда нам не быть ни братьями, ни сестрами";

"Что за ужас вы показали! Какие братские народы с Россией? Вы не имеете права выступать на Евро!!!";

"Видимо, очень приятно удалять комментарии? #russiaisaterroriststate";

"Прекратите рекламировать Украину этим российским нарративом о "братской культуре". Отвратительно, как вы используете войну для победы на неполитическом музыкальном фестивале";

"Стыдно";

"Спасибо, что удалили мой комментарий. Прекратите культурное присвоение, если в вашей группе нет украинцев. Прекратите рекламировать Украину. #russiaisaterroriststate";

"Мы никогда не были сестрами. Читайте и учите историю. Россия всегда была империалистической убийцей";

"Евровидение, посмотрите на этих бесстыдных людей".

Группа VESNA в течение двух дней интенсивно удаляет комментарии людей, пишущих критику, а россиянка Олеся Очеповская вообще сделала профиль частным.