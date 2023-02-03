Жест поддержки или часть пропаганды: какую опасность несет "антивоенная" песня чешской группы VESNA

30 января в Чехии состоялся финал национального отбора на Евровидение 2023 года и уже 7 февраля станет известно, кто представит страну на конкурсе в Ливерпуле. Среди фаворитов – группа VESNA с песней My sister's crown, припев которой звучит на украинском языке. Однако эта заявка уже вызвала дискуссии черед украинцев.

Кто-то благодарит девушек за поддержку, а кто-то выражает опасения за то, что в составе группы есть россиянка Олеся Очеповская. Из-за этого продолжаются жаркие дискуссии. 24 Канал попытался разобраться в ситуации и обратился за комментарием к группе.

Достойно внимания Солистка-россиянка и песня о короне: что не так с "антивоенной" песней чешской группы VESNA

Любовь, суверенитет и сестринство: официальное заявление группы VESNA

Группа заметил в своих комментариях вопросы, которые ставили критики. опубликовал официальное заявление. Девушки рассказали, что записали песню My sister's crown тогда, когда уже было понятно, что Украина не будет принимать Евровидение у себя из-за войны. Таким образом группа решила отдать должное нашему государству и выразить ему свою поддержку.

Название песни переводится как "Корона моей сестры". По словам группы, корона – символ суверенитета. Как индивидуального, так и национального.

Концепция песни касается славянской традиции, поддерживаемой всего 13 европейскими народами. Группа из разных славянских народов: Патриция, Бара и Маркета – чешки, Тереза – словачка, Танита – болгарка, Олеся – россиянка, а также украинская музыкант Катерина (которая помогала с написанием песни – 24 Канал). Сестринство всегда было для нас важным. Поскольку мы разделяем связь сопереживания, солидарности и поддержки, которые хотим распространить на весь мир, мы твердо верим, что женщины, по сути, имеют естественную потребность как в любви, так и сестринство нашей группы объединяет нас, несмотря на все наши отличия. ,

– говорится в заявлении группы.

Заявление группы ответило на многие вопросы, однако дискуссий не прекратило. В частности, потому, что ответы на не менее важные вопросы украинцы так и не услышали.

Троянский конь или напоминание о войне: в какую ловушку попали украинцы

Реакция украинского общества на песню группы VESNA достаточно неоднозначна. Кто-то видит в клипе тревожные символы, как образы девушек, которые больше похожи на российские или даже название песни, которая несет нарратив о "сестринстве". Похожий нарратив, правда, о братстве, россияне используют в своей пропаганде.

VESNA – My sister's crown: смотреть видео онлайн

Но у европейской публики реакция совсем другая. Им импонирует смысл песни, исполнение на нескольких языках и нарратив о единстве славянских народов. Критика со стороны украинцев выглядит для Европы довольно странной. Так что это ловушка, в которую попали украинцы – критика песни и обвинение группы в продвижении пропаганды России воспринимается многими европейцами довольно негативно. Мол, нас поддерживают, а мы вот такие неблагодарные травим девушек.

2 февраля азербайджанский фанатский ресурс 12xal с менее чем тысячей подписчиков, распространил информацию о том, что якобы НСТУ уже заявило, что потребует дисквалификации группы VESNA, если 7 февраля их объявят победительницами национального отбора. Аргумент вроде бы такой – группа распространяет российскую пропаганду, поэтому не может выступать на Евровидении. Несмотря на отсутствие источника информации, другие сообщества фанатов конкурса подхватили этот фейк и стали выражать свое негодование.



Одно из крупнейших фан-сообществ распространило этот фейк с предложением отстранить Украину от Евровидения / Скриншот

Интересно, что первоисточник фейка – ресурс 12xal – через несколько часов удалил сообщение.



Уже удалено сообщение с фейковой новостью / Скриншот

Распространенный фейк вызвал негативную реакцию европейцев, что еще раз доказывает правдивость утверждения о том, что сейчас украинцы фактически в ловушке из-за этой ситуации.

Что известно о позиции Олеси Очеповской относительно войны в Украине

Главным камнем преткновения в этой ситуации является Олеся Очеповская. Известно, что девушка уехала в Чехию еще задолго до полномасштабного вторжения и во время своего обучения там познакомилась с девушками, с которыми и основала группу VESNA. Вполне понятно, что россиянка в группе является триггером для украинцев, учитывая войну.

Будем честными, есть случаи, когда у человека из российского есть только паспорт. Хотя это скорее исключение, чем правило. Например, Юлия Юрина, бывшая участница группы YUKO, пробовавшая свои силы на нацотборе на Евровидение 2019, является гражданкой России. Она родилась на Кубани, но училась в Украине, создает украинскую музыку, имеет четкую позицию по войне в Украине – осуждает ее и не считает себя россиянкой, а свой паспорт, который она несколько лет пытается сменить на украинский, называет "меткой дьявола".

Возможно, Олеся Очеповская также из российского имеет только паспорт. Однако проблема – ее позиция неизвестна. Поэтому 24 Канал решил обратиться к группе за комментарием, чтобы узнать больше о ней, учитывая, что она может вместе с группой VESNA представлять Чехию на Евровидении 2023 и, вероятно, говорить о войне в Украине на большую аудиторию.

Из инстаграмма россиянки можно понять только то, что она против войны. Больше ничего. То есть считает она противостояние Украины и России "войной братских народов", "войной политиков" или "войной Путина" – неизвестно. Однако это очень важный момент.

Поэтому мы написали группе VESNA. Формируя запрос и объясняя цель обращения, мы убедились в том, что ситуация действительно не лучшая и мы фактически попадаем в эту ловушку, о которой говорили выше – как спросить группу, которая якобы категорически поддерживает Украину о россиянке и ее позиции? Свое обращение мы обосновали дискуссиями среди украинцев и тем, что нам не безразлично то, что будут говорить о нашей стране в Ливерпуле и просили понять это. Несколько часов наше обращение игнорировали, однако потом предоставили контакты менеджера, чтобы мы написали ей и она нам на все вопросы ответит.

Однако наш запрос был проигнорирован. И это кажется странным, ведь если нам не хотят рассказать больше о позиции Олеси, то не значит ли это, что ей есть что скрывать? Фактически ответ от группы или ее представителей мог полностью закрыть этот вопрос и прекратить дискуссии вокруг группы.

Пока с официальным заявлением выступил только брат Олеси – Игорь Очеповский. Прежде всего, ему пришлось оправдываться за фото в военной форме, сделанное в 2020 году, из-за чего многие подумали, что он российский военный. Фото из профиля удалено, а Игорь просит прощения.

Также брат Олеси рассказал, что живет в Чехии 12 лет, а его сестра – 6 лет. С первых дней вторжения, по его словам, они помогают Украине и поддерживают беженцев, учредили гуманитарный проект. Однако, что следует отметить, Игорь подчеркнул, что российская агрессия началась еще в 2014 году. Эта позиция приемлема. Только еще следует дождаться официального заявления Олеси, ведь в Ливерпуль хочет ехать не Игорь, а его сестра.

Официальное заявление брата Олеси Очеповской: смотрите видео

В тексте присутствует субъективное мнение автора и его взгляд на ситуацию с песней чешской группы VESNA.Мы продолжаем ждать комментария от менеджера группы. Надеемся на четкое разъяснение ситуации. Мы обязательно сообщим об ответе от представительства группы, если нам его предоставят.