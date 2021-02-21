Участнице Национального отбора на Евровидение в Украине 2020 – Марине Круть – исполнилось 25 лет! Бандуристка и певица KRUTЬ из Хмельницкого всего за 1 год смогла покорить всех украинских слушателей лирическими хитами.

Марина Круть, которая выступает под именем KRUTЬ, начала интересоваться музыкой еще с детства. Она окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу "бандура", а затем продолжила обучение в Хмельницком музыкальном училище имени Зарембы.

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На протяжении учебы Марина принимала участие в различных украинских и международных конкурсах, где одерживала победы. С 2016 года она начала развивать собственную сольную карьеру и выступать как KRUTЬ. Свои песни она исполняет и создает в стиле инди-соул со звучанием бандуры.

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Одним из величайших прорывов в творчестве артистки стало участие в Нацотборе к Евровидению в Украине. Девушка выступила с песней "99", где уверенно одержала победу в первом полуфинале, впрочем, не смогла победить в финале – тогда ее "перескочила" группа Go_A, которая уже в этом году будет представлять Украину в Роттердаме на Евровидении-2021 (в прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса).

Но Марина Круть не потеряла силы и задор, и с тех пор создала несколько хитов, которые беспрекословно поразили ее поклонников – "Ok", "Забери мене до себе на Різдво", "Кімната", "Ти Краще Що Було У Мене У Житті", "Сонце" и другие. KRUTЬ в последние месяцы также сменила имидж и начала сотрудничать с другими украинскими артистами – Alyona Alyona, Alina Pash, MANU, Максом Пташником и т.д.

Лучшие хиты KRUTЬ

Редакция Showbiz 24 предлагает послушать несколько "космических" хитов Марины в день ее рождения.

KRUTЬ – 99: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Ok: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Радій: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Сто листів: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Дівчинко: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Спи собі сама: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Ти Краще Що Було У Мене У Житті: смотреть видео онлайн