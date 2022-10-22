"Это может произойти в Украине": группа KAZKA побывала в Хиросиме и показала жуткие кадры из города

Украинская группа KAZKA приехала с визитом в Японию. Коллектив посетил Хиросиму, где призвал мировых лидеров действовать сейчас, чтобы не повторить еще одну трагедию.

Недавно украинская группа KAZKA приехала в Японию. Там они выступили с концертом, встретились с послом и приехали в Хиросиму – город, пострадавший от ядерного удара много лет назад.

К теме С Остапчуком и Джамалой: Андрей Данилко не в образе Сердючки спел Russia goodbye в Варшаве

Группа KAZKA побывала в Хиросиме

Александра Зарицкая поделилась, что вместе с другими участниками группы посетила Мемориальный парк мира – это место в 1945 году было уничтожено атомным оружием.

Своим визитом коллектив хотел напомнить миру о постоянных угрозах России по применению ядерного оружия. В музее Дмитрий Мазуряк стоял с небольшим плакатом: "Это может произойти в Украине. Действуйте сейчас".

Мы были в Хиросиме. Города, почти 80 лет назад пережившие страшную трагедию — атомную бомбардировку. Сегодня мы посетили современный музей и мемориал на месте, где произошел взрыв. Увидели страшные кадры, от которых холодно и жутко,

– поделилась Александра Зарицкая.

"Но самое страшное то, что прямо сейчас, в 2022 году, Украине ежедневно угрожают ядерным ударом. Именно поэтому мы инициировали визит в Хиросиму. Наши миссия и обязанность — рассказывать о том, что сегодня происходит дома. О варварских методах агрессора, что силой навязывает нам свою волю. Но мы не сдадимся. И обязательно победим".

Видео из Хиросимы:

Ядерные угрозы России: коротко

21 сентября президент России снова пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что страна может использовать все имеющиеся способы для защиты. И добавил, что не блефует. К тому же на пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной".

Президент Владимир Зеленский не верит, что Путин решится воспользоваться ядерным оружием. Но отметил, что на его заявления нужно реагировать и не исключать риски.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Путин теоретически может использовать такой способ террора, но это ускорит распад России. Он добавил, что ядерное оружие – не столько инструмент борьбы, сколько сдерживание.