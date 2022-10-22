Нещодавно український гурт KAZKA приїхав до Японії. Там вони виступили з концертом, зустрілися з послом та приїхали в Хіросіму – місто, яке постраждало від ядерного удару багато років тому.

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Гурт KAZKA побував у Хіросімі

Олександра Заріцька поділилась, що разом з іншими учасниками гурту відвідала Меморіальний парк миру – це місце у 1945 році було знищене атомною зброєю.

Своїм візитом колектив хотів нагадати світові про постійні погрози Росії щодо застосування ядерної зброї. У музеї Дмитро Мазуряк стояв з невеликим плакатом: "Це може статися в Україні. Дійте зараз".

Ми були в Хіросімі. Місті, що майже 80 років тому пережило страшну трагедію — атомне бомбардування. Сьогодні ми відвідали сучасний музей та меморіал на місці, де безпосередньо стався вибух. Побачили страшні кадри, від яких холодно та моторошно,

– поділилась Олександра Заріцька.

"Але найстрашніше те, що просто зараз, у 2022 році, Україні чи не щодня погрожують ядерним ударом. Саме тому ми ініціювали візит в Хіросіму. Наші місія та обов'язок — розповідати про те, що сьогодні відбувається вдома. Про варварські методи агресора, що силою нав'язує нам свою волю. Але ми не здамося. І обов'язково переможемо".

Відео з Хіросіми:

Додамо, Японію також відвідувала співачка Тіна Кароль. Вона зустрілась з японським бізнесменом та мільярдером Хіросі Мікітані.

Ядерні погрози Росії: коротко