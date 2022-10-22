Недавно украинская группа KAZKA приехала в Японию. Там они выступили с концертом, встретились с послом и приехали в Хиросиму – город, пострадавший от ядерного удара много лет назад.

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Группа KAZKA побывала в Хиросиме

Александра Зарицкая поделилась, что вместе с другими участниками группы посетила Мемориальный парк мира – это место в 1945 году было уничтожено атомным оружием.

Своим визитом коллектив хотел напомнить миру о постоянных угрозах России по применению ядерного оружия. В музее Дмитрий Мазуряк стоял с небольшим плакатом: "Это может произойти в Украине. Действуйте сейчас".

Мы были в Хиросиме. Города, почти 80 лет назад пережившие страшную трагедию — атомную бомбардировку. Сегодня мы посетили современный музей и мемориал на месте, где произошел взрыв. Увидели страшные кадры, от которых холодно и жутко,

– поделилась Александра Зарицкая.

"Но самое страшное то, что прямо сейчас, в 2022 году, Украине ежедневно угрожают ядерным ударом. Именно поэтому мы инициировали визит в Хиросиму. Наши миссия и обязанность — рассказывать о том, что сегодня происходит дома. О варварских методах агрессора, что силой навязывает нам свою волю. Но мы не сдадимся. И обязательно победим".

Видео из Хиросимы:

Добавим, Японию также посещала певица Тина Кароль. Она встретилась с японским бизнесменом и миллиардером Хироси Микитани.

Ядерные угрозы России: коротко