Залежь от Зеленского: Зарецкая назвала условие, при котором из названия группы KAZKA уберут букву Z

Солистка KAZKA Александра Зарицкая уже неоднократно сталкивалась с критикой поклонников из-за буквы Z в названии группы. Теперь она заявила, что название пока менять не планируют. Однако группа готова пойти на это при одном условии.

Александра Зарицкая в шутку отметила, что решение музыкантов зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила, что имеет в виду.

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Многие поклонники группы KAZKA после начала полномасштабной войны советовали изменить название коллектива или убрать из него букву Z.

Артисты просьбы не выполнили, но подчеркнули, что изменят решение при одном условии – если это сделает Владимир Зеленский в соцсетях. Певица подчеркнула, что буква Z – это не только фашистская символика российских окупантов, такая буква также присутствует в фамилии президента Украины (латиницей – 24 Канал).

Это название нашей группы. Мы не можем ее изменить. И это опять-таки ассоциация с Владимиром Зеленским. У него тоже такая буква Z. Мы приняли для себя решение – когда президент заменит в Instagram, тогда мы тоже заменим,

– отшутилась Зарицкая.

Она добавила, что если глава Украины это сделает, то изменения в названии их группы будут проявлением уважения к нему.

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Смотрите комментарий Александры Зарицкой по названию группы: видео ЖВЛ

Напомним, что раньше в скандал музыканты группы KAZKA попадали и потому, что выступали на одном фестивале с россиянкой. Хотя сама певица объясняла, что уехала на фест напомнить о войне в Украине.

К слову, Александра Зарицкая до полномасштабной войны жила в своем доме под Гостомелем. Уехала оттуда она на пятый день войны, а вместе с ней – мама, сестра и парень.

Как выяснилось, не зря, ведь их поселок был под оккупацией. К счастью, дом уцелел, но с ног на голову его перевернули русские оккупанты. В мае солистка KAZKA увидела его впервые за два месяца.