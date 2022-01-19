Парни из группы Kalush родом из Ивано-Франковской области, поэтому придерживаются украинских традиций. У них принято щедровать на второй Святой вечер, 18 января. Так, рэперы сделали это в Киеве. Правда, не ходили от дома к дому, а спели в трамвае и метро.

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Мы здесь с козой и с пацанами из Orchestra несемся на трамвае,

– заявил лидер Kalush Олег Псюк.

Потом музыканты спустились в подземку и защедровали в переполненном вагоне метро. Они даже собрали деньги, конфеты и печенье, а на одной из станций устроили батл с другим вертепом.

На их действо с песнями и плясками сошлось немало людей. В завершение Kalush исполнил щедривку "Щедрий вечір, добрий вечір" в новой современной аранжировке.

Kalush защедровал в киевском метро / Видео из инстаграммы группы

Заметим, что ребята из группы Kalush не единственные украинские звезды, спускавшиеся в метро со своими песнями. Ранее автор "Гусей" Wellboy исполнял трек "Вишни" в киевской подземке. Так он продвигал новый хит.