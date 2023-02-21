Во Франции группа выступила накануне нового тура по Америке, который начнется уже в марте. Там они устроили сюрприз для фанатов – спели новый англоязычный трек, который скоро услышат все. 24 Канал.

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Kalush Orchestra изменили образы

Во время концерта в Париже Kalush Orchestra появились на сцене в новых костюмах. Группа решила более осовременить свои образы, но в то же время – оставили традиционные украинские элементы, как свою визитку.

Лидер группы Олег Псюк также снял кептар и надел стилизованную орнаментом рубашку.

Тимофей Музычук, играющий на свирели, сменил гуцульский костюм на стилизованную орнаментом куртку и шапку.

В общем у участников Kalush Orchestra теперь у всех схожий орнамент в одежде.

Как выглядят артисты в новых костюмах / Фото прессслужбы

Kalush Orchestra анонсировали англоязычный трек

Еще одним сюрпризом для посетителей концерта стала премьера новой англоязычной песни, выход которой Kalush Orchestra анонсировали вместе с клипом на 3 марта. Это первая англоязычная работа группы.

О чем новый трек? Группа споет об изменениях, а вот какие именно не раскрывают, говорят, что фанаты смогут услышать уже в скором времени.

Напомним, в марте группа посетит новые города США с концертами: Кливленд, Огайо (9 марта), Орландо, Флорида (10 марта), Детройт, Мичиган (11 марта), Атланта, Джорджия (12 марта) и Остин, Техас (16 марта) ).

К слову, в январе группу Kalush Orchestra выпустили. яркий клип на "Щедрый вечер", снятый в Штатах. В ролике неожиданно появился и Арнольд Шварценеггер – в начале ролика звучат его мотивационные слова. Это мощное послание всему украинскому народу.