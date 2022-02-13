Группа Kalush Orchestra подозревает Суспільне в фальсификации результатов Нацотбора

Финал Нацотбора на Евровидение-2022 не прошел без скандала. После объявления результатов голосования жюри и зрителей группа Kalush Orchestra заподозрила Суспільне в фальсификации баллов.

Во время оглашения зрительских результатов голосования в прямом эфире ведущие путались с баллами. После окончания финала музыканты из группы Kalush Orchestra попросили показать листок, из которого на сцене зачитывали результаты, однако организаторы пытались уйти от ответа.

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Группа Kalush Orchestra требует справедливости

Солист группы Олег Псюк обратился к члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину, который был среди жюри. Вокалист объяснил ситуацию и отметил, что финалисты только хотят справедливости. Единственное, чего они стремятся – собственными глазами увидеть листок, из которого ведущие зачитывали баллы от зрителей.

Ярослав Лодыгин отметил, что он не может отвечать за то, что не видел. Якобы ведущим просто предоставили листок с редакторскими ошибками, но фальсификации точно не может быть, ведь среди лидеров финала баллы никто не путал.

Лодыгин осудил выступление Wellboy за объективизацию женщин в Нацотборе, но в итоге оценил его выступление одним из самых высоких баллов – 7. Это также вызвало у публики сомнения.

Ярослав Лодыгин о результатах финала Нацотбора: смотрите видео 24 канала

Позже Олег Псюк пообщался с журналистами и подчеркнул, что он и его команда просто так эту ситуацию не оставят. Обратите внимание, в прямом эфире Тимур Мирошниченко сначала перепутал результаты зрительского голосования, во время этого турнирная таблица исчезла с экрана и на сцене никто не смог увидеть общие баллы. А Ярослав Лодыгин подсчитывал их на листке.

Группа Kalush Orchestra готова судиться с Суспільним, ведь подозревает, что организаторы Национального отбора сфальсифицировали баллы.

Олег Псюк о результатах финала Нацотбора: смотрите видео 24 канала

Напомним, в финале Национального отбора на Евровидение-2022 победила Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".