Группа Go_A презентовала новую песню "Церковка" на Atlas Weekend: видео

Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Go_A вышла на сцену в последний день Atlas Weekend. На фестивале музыканты презентовали новый трек. Он получил название "Церковка".

С West Stage международного музыкального фестиваля Atlas Weekend впервые прозвучал свежий хит этно-фольк группы Go_A. Песню "Церковка" коллектив презентовал после того, как исполнил уже культовые Shum, с которым представлял Украину на Евровидении-2021, и "Соловей", которую готовил на конкурс в предыдущем году.

Интересно Второй месяц подряд: песня группы Go_A во второй раз вошла в десятку самых популярных на Евровидении

Этот трек заметно отличается от предыдущих зажигательных композиций. Солистка Go_A Екатерина Павленко со сцены заявила, что "это серьезная вещь".

Go_A – Церковка: смотрите видео онлайн

К слову, публика могла услышать "Церковку" значительно раньше. С ней группа могла бы поехать на Евровидение-2021. Трек был среди трех песен, которые Go_A представили на рассмотрение жюри. Ее фрагмент появился в сети еще в начале февраля, а фаны одобрительно его оценили.