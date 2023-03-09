Охапка тюльпанов и любимые хиты: группа "Друга Ріка" дала мощный концерт до 8 марта

В Международный женский день, 8 марта, рок-группа "Друга Ріка" собрала аншлаг в столичном Доме кино. Перед киевской публикой Валерий Харчишин появился с охапкой тюльпанов и исполнил свои лучшие хиты.

Благотворительный акустический концерт "Другої Ріки" состоялся в рамках тура "Інша Ріка", который был поставлен на паузу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Лидер Валерий Харчишин говорит, что за всю 26-летнюю историю группы именно этот тур переносили чаще всего. Чем запомнился сольник украинских рокеров в Киеве, узнайте дальше в материале 24 Канала.

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Каким был концерт "Другої Ріки" 8 марта в Киеве

Столичный концерт "Другої Ріки" начался с розовых тюльпанов, с которыми Валерий Харчишин спустился в зал и вручал женщинам лично. Свое выступление он начал со слов "Слава Украине" и хита "П'ю з твоїх долонь".

Валерий Харчишин вручал тюльпаны на концерте "Другої Ріки" / Фото Оля Закревская

Валерий Харчишин вручал тюльпаны на концерте "Другої Ріки" / Фото Оля Закревская

Певец назвал удивительным то, что украинцы ходят на концерты во время великой войны и восхитился тем, что мы, в отличие от россиян, умеем жить несмотря ни на что.

Мы именно тем и отличаемся от того биологического мусора, который пришел на нашу землю сеять смерть. Тем, что мы слышим, видим, мы чувствуем, потому что мы, бляха, живем. Те, кто пришли сеять смерть, они, видимо, живут смертью, а не жизнью. Здесь они ее и найдут. Пусть Бог простит, но чем больше мы их убьем, тем больше будет нас,

– заявил Валерий Харчишин со сцены.

С этим месседжем фронтмен "Другої Ріки" обратился к публике после трека "Чи ти почув", который в июле 2022 посвятил защитникам "Азовстали", пострадавшим мариупольцам и жителям временно оккупированных территорий. Так группа призывала видеть прекрасное в повседневном, бороться, хвататься за каждый миг и не терять жажду жизни.

Еще мы умеем прощать, но мы никогда не простим этой беды, которая пришла на нашу землю. Дай Бог нам всем хорошей исторической памяти. Чтобы мы никогда не забыли. Мы очень искренни, мы очень открыты, мы очень гостеприимны. И у нас короткая память, мы забываем и прощаем. Это именно тот случай, когда нельзя прощать. Я так думаю, и этим делюсь с вами,

– мощно добавил Валерий Харчишин.

Концерт "Другої Ріки" в Киеве 8 марта / Фото Оля Закревская

Концерт "Другої Ріки" в Киеве 8 марта / Фото Оля Закревская

Концерт "Другої Ріки" в Киеве 8 марта / Фото Оля Закревская

Интересно, что даже хит "Монстр" он спел со строчкой "зникнуть на той світ москалі". В Доме кино также прозвучали треки "Секрет", "Фурія", "Сьомий день", "Ангел", "Незнайомка", "Я чую", "Пробач" и многие другие. Так что два часа пролетели в теплой и вдохновенной атмосфере.

Кстати, на сольник с цветами пришел не только Валерий Харчишин, но и некоторые поклонники, поэтому музыкант подколол сам себя, вспомнив Олега Винника: "Это уже что-то похожее на Олега Анатольевича. Пошел в зал – вернулся с цветами".

Концерт "Другої Ріки" в Киеве 8 марта / Фото Оля Закревская

в туре "Інша Ріка" группа собирает 2 миллиона гривен на артиллерийские системы SIVALKA, которые могут производить пуск 24 ракет одновременно, и на 4 пикапа, на которые их установят.Перед выступлением "Другої Ріки" состоялся благотворительный аукцион, где одним из лотов стала статуэтка, чудом уцелевшая в разрушенном Россией доме Валерия Харчишина в Гостомеле. За нее отдали 17 тысяч гривен.