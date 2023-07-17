"За оборону города-героя Харькова": участники группы "Антитела" получили награды от Терехова

Музыкантов группы "Антитела" наградили памятными медалями "За оборону города-героя Харькова". В частности, их получили лидер коллектива Тарас Тополя, клавишник Сергей Вусик и гитарист Дмитрий Жолудь.

С 25 февраля 2022 Тарас вместе с коллегами сменили свои музыкальные инструменты на оружие. Они вступили в ряды территориальной обороны. Кроме этого, артисты продолжали записывать песни и делать масштабные коллаборации с другими исполнителями. Например, они записали дуэтную песню 2steps с известным английским певцом Эдом Шираном.

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Участники группы "Антитела" получили награды

Медалями "За оборону города-героя Харькова" музыкантов наградили за помощь Вооруженным силам Украины. Вручение наград подписал мэр Харькова Игорь Терехов.



Музыканты "Антител" получили медали / Скриншот с инстаграм-сторис

Отметим, Тарас Тополя вместе с коллегами из группы служил в 130 батальоне терробороны Киева, который специализируется на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий. Сначала подразделение находилось в Киевской области, а впоследствии его перенаправили на север Харьковщины. После шести месяцев активного участия музыкантов в составе украинской армии по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артисты были "откомандированы в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковщины". Они продолжают волонтерить, заниматься творчеством и проводить концерты.

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