14 июля в Софийском соборе в Киеве состоялось вручение знаков отличия Национального ордена Почетного легиона. Об этом сообщил посол Франции в Украине, наградивший писательницу Оксану Забужко и режиссера и военного ВСУ Олега Сенцова.

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Сенцова и Забужко наградят премией

В день Национального праздника в саду Святой Софии Этьен де Понсен имеет честь от имени президента Эммануэля Макрона вручить знаки отличия Национального ордена Почетного легиона Оксане Забужко и Олегу Сенцову, знаковым и выдающимся личностям Украины,

– сообщили во французском посольстве.

Этьен де Понсен добавил, что Оксана Забужко – писательница, известная во всем мире. Сейчас он защищает украинский язык и литературу. В то время как Олег Сенцов – режиссер и "политзаключенный Кремля в течение 5 лет, уволенный в сентябре 2019 года и ныне отважно воюющий на фронте".



Сенцова и Забужко наградили / Фото из фейсбука Мирославы Барчук

Заметим, посол вспомнил и о контузию, которую недавно получил Олег Сенцов Травма произошла на поле боя, еще три его собратья получили ранения. Все они восстанавливались в больнице, а через несколько дней Олег Сенцов вернулся домой, чтобы отметить день рождения.

"Их имена хорошо известны во Франции и Европе, они оба ныне борются за свободу и независимость Украины: Оксана Забужко - на литературном фронте, а господин Олег Сенцов - на поле боя. Хочу пережать им обоим мои самые искренние и горячие поздравления", – добавил. Этьен де Понсен.

Сенцова и Забужко наградят: видео