Украинку Таню Муиньо снова номинировали на Грэмми

Клипмейкер Таня Муиньо вторично номинирована на престижную музыкальную премию Грэмми. Ей могут вручить награду за "Лучшее музыкальное видео".

О номинации украинки стало известно в ходе онлайн-трансляции, в которой объявляли претендентов на победу. Таня Муиньо может победить в Грэмми-2023 за работу над клипом As It Was автора Гарри Стайлза.

В номинации "Лучшее музыкальное видео" звезда сразится вместе с такими конкурентами: Easy On Me – Адель, Yet To Come – BTS, The Heart Part 5 – Кендрик Ламар, All To Well: Short Film – Тейлор Свифт.

Режиссер отреагировала на номинацию лаконично – поделилась скриншотом и обозначила тех, с кем работала над видеоработой.

, в 2022 году Таню Муиньо номинировали на Грэмми за клип MONTERO, который клипмейкер сняла для рэпера Lil Nas X.

Интересно, что клип Гарри Стайлза As It Was победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поппесня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.