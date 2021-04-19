Звездные супруги во время пандемии коронавируса рискнули полететь на Шри-Ланку. В этой поездке пара не только наслаждается отдыхом на пляжах, но и отправилась в джунгли за приключениями.

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Кухар и Стоянов об экстремальном отдыхе на Шри-Ланке

Балерина рассказала, что на этот раз с мужем решила разделить отдых на 2 части:

стандартный пляжный релакс в южной части Шри-Ланки на берегу индийского океана в отеле Cape Weligama Resort;

отдых в отеле Wild Coast Tented Lodge, который расположен практически в Национальном заповеднике Яла.

Кухар призналась, что это совершенно новый для нее опыт. До этого она никогда не бывала на сафари и не жила в дикой природе. У пары был отдельный очень комфортабельный домик в форме кокона со всеми удобствами. Однако иногда Катерина очень нервничала, когда выходила за его пределы.



Екатерина Кухар на Шри-Ланке / Фото пресс-службы

Когда мы поселялись в отель, нас предупредили, что в любой момент могут позвонить и попросить не покидать территорию своего кокона, поскольку могут зайти слон, леопард или медведь. Отдых был экстремальным, но безопасным, нас сопровождали рейнджеры,

– рассказал Стоянов.

"Я никогда раньше так внимательно не смотрела под ноги. Там можно было наступить на змею, варана, ящерицу или что-то другое, ползущее. Были случаи, когда змея принимала солнечные ванны на пороге нашего домика, а в шкафу я нашла ящерицу. Пляжный отдых здесь тоже был нестандартный. Однажды нас прогнало стадо буйволов, мы даже не подозревали, что умеем так быстро бегать. В другой раз возле моего шезлонга ползала змея, и пока я была в шоке, Стоянов открыл охоту на нее. От ужаса я так кричала, что прибежали рабочие гостиницы и уговаривали Сашу оставить змею в покое.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов на Шри-Ланке / Фото пресс-службы

Иногда на пляж приходила банда из обезьян. На ужин мы ходили только в сопровождении сотрудников отеля, поскольку самим было опасно. Признаюсь честно, в последний день я просто не спала всю ночь, мне казалось, что в номере что-то ползает", – поделилась Екатерина.

Александр добавил, что жена могла за ночь разбудить его 5-7 раз и попросить проверить комнату. Сначала она очень хорошо на все реагировала, поскольку любит животных и природу, однако впоследствии поняла, что все-таки является человеком "каменных джунглей".

Я считаю, что такой отдых обязательно нужно попробовать. Однако в следующий раз я сначала посетил бы вот такой экзотический отель, понаблюдал бы за реальной жизнью и дикими животными, а завершал бы отпуск привычным пляжным отдыхом,

– сказал Александр.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов на Шри-Ланке / Фото пресс-службы