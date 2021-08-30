Григорий Решетник с семьей отдыхает в Турции: яркие фото

30 августа 2021 , 08:52
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Источник:

инстаграм Кристины Решетник

Семейство украинского ведущего Григория Решетника отправилось на отдых в последние дни лета. Они проводят время в солнечной Турции.

Чета украинских ведущих Григорий и Кристина Решетник решили поймать последнюю возможность отдохнуть летом, поэтому устроили еще один отпуск. Яркими фотографиями они делятся на страницах в инстаграме.

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Решетники в Турции

Григорий и Кристина Решетник для курорта выбрали Турцию, в которой еще не отдыхали этим летом. На отдых они отправились с тремя сыновьями – Иваном, Дмитрием и Александром.

Семейство поселилось на роскошной вилле с большим бассейном на фоне пальм и садов. Они уже сделали несколько семейных фото, на которых довольно позируют в бассейне. Григорий Решетник поделился, что очень долго ожидал отпуск, ведь в последнее время работал без выходных.

Особенно сети понравилось фото старших сыновей супругов. На снимках они эффектно прыгают в воду.


Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма Кристины Решетник


Григорий Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника


Кристина Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Где также отдыхали Решетники

  • В конце апреля – начале мая семья наслаждалась теплым солнцем и океаном на Мальдивах. Тогда младшему сыну супругов было всего 5 месяцев. Даже Пасху Решетники провели на островах.
  • Уже летом семья не отправлялась на зарубежные курорты, а выбирала украинские города. Например, в июле Григорий и Кристина вместе с маленьким сыном отдыхали в Одессе. Старшие сыновья пары проводили время у бабушки и дедушки.
Автор: Марія Касій