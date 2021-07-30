Они очень эмоциональны, – Григорий Решетник прокомментировал расставание Мишиной и Эллерта

Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые высказался о разрыве романтических отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Он считает, что паре стоит стать более сдержанными в эмоциях.

Ведущий шоу "Холостячка" чуть ли не лучше всех понимал актрису Ксению Мишину и автора "Квартала 95" Александра Эллерта. Ведь он наблюдал за парой еще тогда, когда зарождались их отношения на проекте.

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Григорий Решетник о расставании Мишиной и Эллерта

Украинский телеведущий прокомментировал разрыв отношений звездной пары. Мужчина признал, что ему сложно комментировать эту новость.

Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они очень эмоциональны. Им следовало бы стать сдержаннее. Но мне их пара очень нравилась,

– признался Григорий Решетник.

Он отметил, что хотел бы примирения бывшей пары. Григорий добавил, что даже если Ксения и Александр расстались окончательно, у них все равно останется огромное количество хороших воспоминаний.

"Но если даже и расстались навсегда, что ж, такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, которое провели вместе", – добавил ведущий.

Что известно о разрыве отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта