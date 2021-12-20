Григорий Решетник показал, как украсил елку с женой и сыновьями: семейные кадры
Источник:инстаграм Кристины Решетник
В День святого Николая семья Григория Решетника украсила елку. Ведущий "Холостячки" устроил фотосет с новогодней красавицей. В кадре он позировал с женой и тремя сыновьями.
В год Синего Тигра звездная семья отказалась от тематического декора и украсила дом в классическом стиле – в красной гамме. Этот цвет выбрали неспроста – как жена Григория Решетника Кристина, так и старший сын Иван обожают красный.
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Ведущий "Холостячки" признался, что любимая стала "главным декоратором" дома. Он отметил ее безупречный вкус и умение "делать абсолютно все".
Так, искусственная елка Решетников усыпана красными шариками, шишками, бантами и даже игрушечными веточками рябины. Ее установили в гостиной, где развернули настоящую фотозону.
Елку украсили, День святого Николая отпраздновали. Спасибо за эти семейные невероятные выходные,
– поделилась Кристина Решетник.
Фото семьи Григория Решетника с елкой
Григорий Решетник с женой и сыновьями возле елки / Фото из инстаграма Кристины
Григорий Решетник с сыновьями возле елки / Фото из инстаграма шоумена
Кристина Решетник с сыновьями возле елки / Фото из инстаграма блогерши
Григорий Решетник с женой рядом с елкой / Фото из инстаграма шоумена
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Кто из звезд уже поставил елку
- Поп-икона Мадонна одной из первых украсила огромную елку в своем поместье. По такому случаю она с бойфрендом и детьми оделись в костюмы эльфов.
- Накануне Николая певица Светлана Тарабарова с мужем и детьми украсила елку, выбрав белый декор.
- Популярная певица Настя Каменских отдала предпочтение красным украшениям на елку, которую разместила в холле загородного дома.
- В доме Владимира Жогло елку декорировал его маленький сын Остап.