Григорий Решетник показал первые шаги младшего сына: миловидное видео
Источник:инстаграм Григория Решетника
Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками трогательным моментом. Он показал, как впервые пошел его младший сын Александр.
Недавно самому младшему сыну известного украинского ведущего Григория Решетника исполнился 1 год. Теперь звездный отец показал еще одно важное событие из жизни малыша.
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Первые шаги сына Решетника
Григорий Решетник опубликовал миловидное видео, в котором похвастался успехами младшего сына.
Ведущий показал первые шаги Александра. Видно, как мальчик уверенно стоит на ножках и уже ходит по дому. В поддержку к нему всегда приходят старшие братья.
А у нас праздник. Сашуня начал ходить. Теперь он совсем взрослый и самостоятельный,
– подписал видео телезвезда.
Поклонники активно комментируют миловидное видео с сыном Григория Решетника, а также поздравляют с первыми шагами:
- "Ура, поздравляю";
- "Трудяжечка! Поздравляю! Он и сам кайфует от того, что уже стал взрослым, ходит как все";
- "Сладкий мальчик, здоровья и счастья тебе";
- "Какая молодчинка. Поздравляю, это всегда так волнующе";
- "Какой он у вас хороший, поздравляю с первыми шагами";
- "Пусть малыш уверенно шагает во взрослую жизнь";
- "Ангел. Легких тебе шагов в жизни, малыш".