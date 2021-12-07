Григорий Решетник показал первые шаги младшего сына: миловидное видео

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками трогательным моментом. Он показал, как впервые пошел его младший сын Александр.

Недавно самому младшему сыну известного украинского ведущего Григория Решетника исполнился 1 год. Теперь звездный отец показал еще одно важное событие из жизни малыша.

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Первые шаги сына Решетника

Григорий Решетник опубликовал миловидное видео, в котором похвастался успехами младшего сына.

Ведущий показал первые шаги Александра. Видно, как мальчик уверенно стоит на ножках и уже ходит по дому. В поддержку к нему всегда приходят старшие братья.

А у нас праздник. Сашуня начал ходить. Теперь он совсем взрослый и самостоятельный,

– подписал видео телезвезда.

Поклонники активно комментируют миловидное видео с сыном Григория Решетника, а также поздравляют с первыми шагами:

"Ура, поздравляю";

"Трудяжечка! Поздравляю! Он и сам кайфует от того, что уже стал взрослым, ходит как все";

"Сладкий мальчик, здоровья и счастья тебе";

"Какая молодчинка. Поздравляю, это всегда так волнующе";

"Какой он у вас хороший, поздравляю с первыми шагами";

"Пусть малыш уверенно шагает во взрослую жизнь";

"Ангел. Легких тебе шагов в жизни, малыш".