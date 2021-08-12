Счастливы вместе: Григорий Решетник показал новые фото "Холостяка" Заливако и Анны Богдан

Звездная пара Анны Богдан и Михаила Заливако побывала на съемках телешоу "Україна має талант". Влюбленные сфотографировались с ведущим Григорием Решетником.

Продолжаются съемки нового сезона проекта "Україна має талант". Ведущим стал Григорий Решетник, который с радостью общается с гостями за кулисами.

Смотрите также Воссоединение "Холостяков": как отдыхают Добрынин, Заливако, Черкасов и Мельник

Михаил Заливако и Анна Богдан много путешествуют, а также вместе посещают светские мероприятия. Они уже не скрывают отношения, поэтому смело вдвоем появляются на публике. В частности влюбленные не упустили возможность побывать на съемках шоу "Україна має талант", которое зрители увидят уже осенью.

"Холостяк" с избранницей на "Україна має талант"

Анна позировала возле любимого в желтом мини-платье с обольстительным декольте. Такой look соединила с черными босоножками на каблуке. Волосы красиво уложила, а на лице сделала легкий макияж. В руке девушка держала маленькую черную сумку Prada.

Михаил предстал перед камерой в белой льняной рубашке, джинсах и кроссовках. Григорий Решетник изображен на фото в ярком летнем наряде. На лицах всех сияли улыбки. Богдан и Заливако счастливы вместе и не стесняются показывать это.

Михаил Заливако уже не "Холостяк". Все благодаря легендарному проекту и любви Анны Богдан. Любите!

– написал ведущий в публикации.



Григорий Решетник с Заливако и Богдан / Фото из инстаграма ведущего



Григорий Решетник с Заливако и Богдан / Фото из инстаграма ведущего