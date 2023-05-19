Решетник резко ответил на критику из-за поездки в Рим: "Я не политик, который должен скрываться"
Источник:Григорий Решетник
Григорий Решетник вместе с супругой находится в Риме с рабочей поездкой. Ведущего подвергли критике в сети за фото из-за границы, но он резко ответил хейтерам.
Телеведущий Григорий Решетник ответил на критику по поводу его поездки в Рим. Он сначала подчеркнул, что пересекает границу законно, потому что имеет удостоверение многодетного отца.
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Григорий Решетник ответил на критику
Сознательно не хочу прятаться и продолжу жить открытой жизнью, ведь я честный и порядочный человек, как бы нескромно это ни звучало. Я не политик и госслужащий, который должен прятаться и оправдываться, откуда деньги и какова цель визита,
– поделился Григорий Решетник.
Ведущий добавил, что зарабатывает честно и ответственно относится к выплате налогов. К тому же, с начала вторжения и он, и его жена с детьми живут в Украине, а сыновья ходят в школу.
"Мои дети уже полтора года не были на море (ранее мы путешествовали с ними каждые три месяца). Мы сознательно отказались от пляжных и морских отдыхов, считая это неуместным сейчас".
Решетник напомнил, что это рабочая поездка
Шоумен добавил, что поездка в Рим – чисто по рабочим вопросам. Кристина поехала вместе с ним, потому что является директором и продюсером мужчины и много ему помогает.
Эта поездка у меня рабочая – да, я популярен и востребован ведущий и наставник (в народе коуч) – люди ценят мои профессиональные способности, нуждаются в моих советах, наставлениях и физическом присутствии.
Решетник отметил, что часто, хоть не всегда публично, помогает ВСУ. "Они звонят, пишут со словами благодарности и радуются, что у меня есть работа в такое непростое время, а значит, смогу помочь им. Также мы смело воюем на информационном фронте, отстаивая украинскую позицию, не боясь рисков блокирования соцсетей и т.д. Я даже близко не герой, потому что героические ребята сейчас на передовой, а их родные и близкие еще большие герои – кланяюсь и восхищаюсь вами!".
Григорий Решетник в Риме / Фото из инстаграма Григория Решетника
В этот раз в сети поддержали Григория Решетника и его семью. Фаны считают, что ведущему не нужно оправдываться:
- "Вы прекрасная семья. И считаю, что вы не должны давать какие-либо объяснения. Пусть дают публичные объяснения чиновники, которые вывезли своих детей призывного возраста и сами прячутся";
- "Осуждают только диванные критики, которые ничего не делают и считают, что им все виноваты. Я достаточно давно за вами наблюдаю и у меня сложились приятные впечатления о вас, ведь с первых дней войны ваша семья не покинула Украину, поддерживала украинцев как только могли";
- "Люди не завидуйте, человек имеет полное право на жизнь и выезд, порадуйтесь, учитесь радоваться за кого-то, я очень рада за вас";
- "Я считаю это правильно, каждый должен заниматься тем, чем умеет!";
Хотя многие до сих пор остались при своем мнении. Комментаторы пишут, что лучше воздерживаться от фотоснимков в сети.
- "Какой смысл этих фото? Что они несут? Какой смысл? Зачем это делать? Куча вопросов";
- "Это уж слишком… для чего эти фото? Живи как хочешь, но не выставляй такие фото, в то время как другие пацаны мучаются. Мозги включи".