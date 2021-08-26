Григорий Решетник очаровал сеть фотографией с женой и сыновьями
Источник:инстаграм Григория Решетника
Украинский телеведущий Григорий Решетник после длительных съемок наконец-то может насладиться временем, которое проводит с семьей. В память о чудесных выходных мужчина сделал дома семейное фото, которое показал поклонникам.
Ведущий участвует в съемках нескольких проектов, поэтому дни максимально насыщены. Из-за плотного графика Григорий Решетник редко имеет возможность быть дома. Поэтому наслаждается каждым моментом, который проводит с родными.
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Новое семейное фото Григория Решетника
Несколько выходных мужчина решил провести вместе с женой и тремя сыновьями, по которым очень скучает. Григорий сделал семейное фото в киевской квартире, где они живут. Счастливая семья позировала на диване. Видно, что сыновья очень рады, что папа дома, так как искренне улыбаются.
Кристина предстала перед камерой в домашнем образе – джинсовых шортах и черно-белой полосатой футболке. Волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала легкий макияж. Она тоже счастлива, что может побыть рядом с любимым.
"Наконец я дома", – подписал фото Григорий.
Григорий Решетник с женой и детьми / Фото из инстаграма ведущего
В комментариях подписчики Решетника засыпали его семью комплиментами. Многие пользователи сети отмечают, что Григорий и Кристина являются примером замечательной пары и прекрасных родителей.
- "Вы очень хорошая семья, пример идеальной семьи. Любви и взаимопонимания вам на долгие годы совместной жизни".
- "Лучшее время – время с семьей".
- "Мне очень импонирует ваша семья".
- "Какие вы красивые, счастливые".
- "Какие красивые! Любуюсь вашей семьей и мечтаю создать похожую".