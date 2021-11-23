Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующей "Холостячкой"

Второй сезон романтического шоу "Холостячка" со Златой Огневич подходит к концу, а продюсеры уже подыскивают новую героиню. Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник намекнул, что следующей может стать Леся Никитюк, Наталья Могилевская или даже Тина Кароль.

Второй год подряд на роль "Холостячки" выбирают успешную представительницу украинского шоу-биза, и третий сезон не станет исключением. По словам ведущего Григория Решетника, под формат проекта идеально подошли бы по меньшей мере три одинокие и знаменитые женщины – Леся Никитюк, Наталья Могилевская и Тина Кароль.

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Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли "Холостячки". Для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины,

– прокомментировал Григорий Решетник.

Тогда как 34-летнюю Лесю Никитюк он назвал "прекрасной и талантливой девушкой", сезон с которой "был бы очень интересным".

Григорий Решетник с Тиной Кароль / Фото из инстаграма ведущего "Холостячки"

Правда, ранее Леся Никитюк признавалась, что не хочет быть "Холостячкой" , потому что это будет выглядеть как "Белоснежка и семеро гномов 2".

Григорий Решетник рассказал, что некоторым знаменитостям лично предлагал попробовать себя в роли "Холостячки". Однако его слова женщины воспринимали как шутку, пока дело не доходило до кастинга.

"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими затрагиваю этот вопрос. Кто-то думает, что я несерьезно, в шутку, но когда дело доходит до приглашения на кастинг, все понимают, что я говорил серьезно", – поделился ведущий.