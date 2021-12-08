Григорий Решетник намекнул, что Злата Огневич вернулась к другому финалисту: интригующее фото
Источник:инстаграм Григория Решетника
Финал "Холостячки" разочаровал пол страны, ведь зрители болели за отношения Златы Огневич с Дмитрием Шевченко. Григорий Решетник намекнул на вероятное воссоединение певицы с боксером.
Уже в пятницу, 10 декабря, на экраны выйдет пост-шоу "Холостячки", где зрители узнают, вместе ли Злата Огневич и победитель Андрей Задворный. В анонсе намекнули, что отношения певицы и бизнесмена не сложились. Так, в сети верят, что главная героиня вернулась к Дмитрию. Ведущий проекта Григорий Решетник лишь подогрел эти настроения фотографией из-за кулис.
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Фото Решетника со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко
На съемках пост-шоу шоумена сфотографировали со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко. На фото звезда и финалист позируют с широкими улыбками, однако несколько отстраненно друг от друга.
"Осталось 3 дня", – заинтриговал Григорий Решетник и дополнил подпись емоджи белого и черного сердец.
Григорий Решетник со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко / Фото из инстаграма шоуменаПримечательно, что Дмитрий Шевченко, комментируя финальный выбор Златы Огневич, был скуп на эмоции. Он выразил надежду, что будет счастливым с девушкой, к которой зародятся взаимные чувства.
Реакция сети
На удивление, пользователи инстаграма не поверили в интригу Григория Решетника. Они убеждены, что ведущий "Холостячки" умышленно опубликовал фотографию Златы Огневич с другим финалистом, чтобы окончательно запутать публику:
- "Если Гриша выставляет все так, будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет, а с точностью наоборот";
- "Если такое фото опубликовал, то точно не вместе";
- "Гриша, хватит интриг, они не вместе";
- "Зачем опять эти интриги?";
- "Вечно все извращают";
- "Ваши интриги уже раздражают, никому не интересно";
- "СТБ как всегда подогревает интерес. Но интриги уже нет, и так все понятно".