Григорий Решетник намекнул, что Злата Огневич вернулась к другому финалисту: интригующее фото

8 декабря 2021 , 08:23
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Источник:

инстаграм Григория Решетника

Финал "Холостячки" разочаровал пол страны, ведь зрители болели за отношения Златы Огневич с Дмитрием Шевченко. Григорий Решетник намекнул на вероятное воссоединение певицы с боксером.

Уже в пятницу, 10 декабря, на экраны выйдет пост-шоу "Холостячки", где зрители узнают, вместе ли Злата Огневич и победитель Андрей Задворный. В анонсе намекнули, что отношения певицы и бизнесмена не сложились. Так, в сети верят, что главная героиня вернулась к Дмитрию. Ведущий проекта Григорий Решетник лишь подогрел эти настроения фотографией из-за кулис.

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Фото Решетника со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко

На съемках пост-шоу шоумена сфотографировали со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко. На фото звезда и финалист позируют с широкими улыбками, однако несколько отстраненно друг от друга.

"Осталось 3 дня", – заинтриговал Григорий Решетник и дополнил подпись емоджи белого и черного сердец.

Григорий Решетник со Златой Огневич и Дмитрием Шевченко / Фото из инстаграма шоумена

Примечательно, что Дмитрий Шевченко, комментируя финальный выбор Златы Огневич, был скуп на эмоции. Он выразил надежду, что будет счастливым с девушкой, к которой зародятся взаимные чувства.

Реакция сети

На удивление, пользователи инстаграма не поверили в интригу Григория Решетника. Они убеждены, что ведущий "Холостячки" умышленно опубликовал фотографию Златы Огневич с другим финалистом, чтобы окончательно запутать публику:

  • "Если Гриша выставляет все так, будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет, а с точностью наоборот";
  • "Если такое фото опубликовал, то точно не вместе";
  • "Гриша, хватит интриг, они не вместе";
  • "Зачем опять эти интриги?";
  • "Вечно все извращают";
  • "Ваши интриги уже раздражают, никому не интересно";
  • "СТБ как всегда подогревает интерес. Но интриги уже нет, и так все понятно".
Автор: Марина Джура