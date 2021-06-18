Грег Чапкис показал последние минуты прощания с отцом: щемящее видео

В Киеве попрощались с легендарным украинским танцором Григорием Чапкисом. Хореографа похоронили на Байковом кладбище. В последний путь его провели внуки и дети. Сын Грег показал щемящее видео с кладбища.
После церемонии прощания в Национальной Филармонии Украины, которая была открыта для ценителей творчества Григория Чапкиса, похоронная процессия отправилась на Байковое кладбище. Там родные и близкие танцовщика в последний раз попрощались с легендой.
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Сын Григория Чапкиса Грег опубликовал в инстаграм-профиле драматическое видео с похорон. Это единственные щемящие кадры, которыми танцовщик поделился с публикой. Он показал, как сестра Лилия и старшая племянница Анна стояли у гроба Чапкиса, одетого в белый смокинг.
Если сын покойного танцовщика сдерживал эмоции и был невозмутим, то дочь Лилия рыдала и убивалась за отцом так, что ее успокаивала вся родня. В последние минуты прощания балетмейстер все же взяла себя в руки.
Похороны Григория Чапкиса
- Публичная прощальная церемония с легендарным танцовщиком началась в 11:00 в Национальной филармонии Украины.
- Кроме детей и внуков, в последний путь Чапкиса провели Владимир Зеленский, Влад Яма, Павел Зибров, а уже на Байковом кладбище появились певица Камалия, танцовщики Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.