Говорю, чтобы успокоился, – отец Дмитрия Ступки прокомментировал развод сына с Полиной Логуновой
Источник:"Звездный путь"
Не так давно стало известно о разводе Дмитрия Ступки с Полиной Логуновой. Звездный отец Остап Ступка рассказал, как утешает сына.
Украинский актер Остап Ступка рассказал, как относится к разводу сына. Он поделился, что делится советами.
К слову Звезда "Первых ласточок" Максим Девизоров приехал с фронта и женился: фото, облетевшие сеть
Остап Ступка о разводе сына
Звездный отец рассказал, что у пары есть своя история, однако он советует сыну думать о другом и не сосредотачиваться на разводе.
Говорю, чтобы успокоился – не обращал внимания ни на какие выпады возможны. Ну у них там своя история. И тоже, чтобы отвлекался от этих дел. Потому что он скучает по малышке, по дочке Богданке,
– поделился Остап Ступка.
Муж добавил, что его больше смущает то, как дочь Ступки и Логуновой сможет пережить развод: "Взрослые разберутся между собой. Я думаю, что он хороший отец, он делает все для того, чтобы поддерживать отношения с малышами, с детским миром Богданы".
Пока Остап Ступка не видится с внучкой. Он также добавил, что поддерживал сына в решении развестись.
"Так складываются обстоятельства, что сейчас мне это не удается. Может, когда-нибудь со временем мы это наверстаем. Я не общаюсь сейчас с другой стороной, не комментирую ничего", – подытожил актер.
Что известно о разводе Ступки и Логуновой
- В начале апреля белорусская модель впервые призналась, что она и Дмитрий – больше не пара и не семья. Она добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения и хорошую атмосферу в отношениях.
- Дмитрий Ступка рассказал, что инициатором развода была Полина, которая вроде бы влюбилась в другого. Он тяжело переживал разрыв, потому что это было неожиданно.
- Впоследствии оказалось, что Полина Логунова выходит замуж – ей признался американец. Она уже готовится к свадьбе с женихом. Девушка рассказала, что у нового любимого есть бизнес – маркетинговая компания. Мужчине 36 лет, у него двое сыновей от предыдущего брака. По словам экс-жены Ступки, жених сумел найти общий язык с ее дочерью.