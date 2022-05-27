Говорю, чтобы успокоился, – отец Дмитрия Ступки прокомментировал развод сына с Полиной Логуновой

Не так давно стало известно о разводе Дмитрия Ступки с Полиной Логуновой. Звездный отец Остап Ступка рассказал, как утешает сына.

Украинский актер Остап Ступка рассказал, как относится к разводу сына. Он поделился, что делится советами.

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Остап Ступка о разводе сына

Звездный отец рассказал, что у пары есть своя история, однако он советует сыну думать о другом и не сосредотачиваться на разводе.

Говорю, чтобы успокоился – не обращал внимания ни на какие выпады возможны. Ну у них там своя история. И тоже, чтобы отвлекался от этих дел. Потому что он скучает по малышке, по дочке Богданке,

– поделился Остап Ступка.

Муж добавил, что его больше смущает то, как дочь Ступки и Логуновой сможет пережить развод: "Взрослые разберутся между собой. Я думаю, что он хороший отец, он делает все для того, чтобы поддерживать отношения с малышами, с детским миром Богданы".

Пока Остап Ступка не видится с внучкой. Он также добавил, что поддерживал сына в решении развестись.

"Так складываются обстоятельства, что сейчас мне это не удается. Может, когда-нибудь со временем мы это наверстаем. Я не общаюсь сейчас с другой стороной, не комментирую ничего", – подытожил актер.

Что известно о разводе Ступки и Логуновой